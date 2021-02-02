Hamsi yasağı bitti mi? Hamsi avlama yasağı ne zaman kalkacak? Hamsi ne zaman tezgahlarda olacak?

Hamsi yasağı bitti mi? Hamsi avlama yasağı ne zaman kalkacak? Hamsi ne zaman tezgahlarda olacak?

Türkiye'de en çok tüketilen balıklardan biri olan hamsi türünün korunması amacıyla avlanma yasağı getirilmişti. Hamsi yasağında bir değişiklik yapıldı. Peki hamgi yasağı bitti mi, ne zaman kalkacak?

Yanlış avlanma ve küresel ısınmayla birlikte denizlerimizde hamsi popülasyonun azalmasıyla bazı bölgelerde hamsi avı yasağı uygulanmıştı.

Türk halkının sıklıkla tükettiği balık türü olan hamsi, tezgahlarda yerini almaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, hamsi yasağı bitti mi sorusunu araştırıyor.

Balıkçıları da gündeminde olan hamsi yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yapılan açıklamayla 7 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verilen hamsi yasağı hafifletildi.

Peki hamsi yasağı kalktı mı? Hamsi avlama yasağı ne zaman sona erecek? İşte balıkseverlerin merak ettiği detaylar..

HAMSİ YASAĞI BİTTİ Mİ?

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede hamsi avının yasağı 7 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Alınan yeni karara göre İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alandaki hamsi avı yasağı kaldırıldı .Diğer bölgeler için getirilen yasak ise 7 Şubat'ta sona erecek.

HAMSİ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, av yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içinde kalan bölgede kaldırıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır." denildi.