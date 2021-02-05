Hamsi yasağının biteceği tarih belli oldu

Karadeniz'de belirli bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta saat 00.01'den itibaren sona ereceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli, söz konusu yasağın 7 Şubat saat 00.01 itibarıyla biteceğini duyurdu.

"HAMSİLER GÖZETİMLE ÇIKARILACAK"

Son dönemde hamsi avcılığının kamuoyunu çok meşgul ettiğini ve "3x10" gün olmak üzere uzatma yaptıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlama, 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim. Av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verecekler. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olacak. Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak."

"9 SANTİMETRENİN ALTINDAKİ HAMSİ AVLANMAYACAK"

Pakdemirli, gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacağını veya mühürleneceğini dile getirerek "Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak. Bu konuda çok kararlıyız." ifadelerini kullandı.

