Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliğine atandı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişmişti.

Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmış oldu.

Atama kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliğine atandı.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te doğan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.