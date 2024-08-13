Hamza Dağ: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’ye yeni katılımların olacağını söyledi ve AK Parti Ailesi'ni büyütmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

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Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.

“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz” diyen Hamza Dağ, “Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor.

Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” dedi ve isimlerin sürecin tamamlanmasıyla açıklanacağını söyledi.

"15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ PARTİYE KATILACAK"

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var.

Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.