Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamı kazanacak Dağ, 1 Nisan günü kimsenin kaybetmeyeceğini söyledi. 31 Mart'ta geleceğe damga vuracaklarını belirten Dağ, "Kalemi sizler vereceksiniz" dedi.

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AA

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Dağ, Kınık'ta ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Poyracık Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkan adayı Dağ, pazar yerinde İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile karşılaştı. Kucaklaşan iki aday, birbirlerine başarı diledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Dağ, Cumhur İttifakı Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile birlikte halı saha açılışına katıldı.

"1 Nisan günü kaybedeni olmayan bir hikaye yazacağız"

İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirten Dağ, şöyle konuştu:

Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşehrilerimle paylaşıyorum.



1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız.

"Kalemi sizler vereceksiniz"

Hamza Dağ, 31 Mart'ta geleceğe damga vurulacağını kaydederek şunları söyledi:

Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmak da bizlerin omuzunda, boynunda olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)