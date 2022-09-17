Hamza Dağ: Açık ara farkla birinci parti olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2023 seçimlerinde birinci parti olacaklarını belirterek, "Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekillerinin katılımı ile 'AK İcraatlar İzmir' konulu serginin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Dağ, AK Parti teşkilatının her kademesinden gelen partililere seslenerek yapılan icraatlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Hizmet yapmak durumundayız"

AK Parti iktidarının yaptığı icraatları hem il binasında hem tüm ilçelere sergilerle anlatacaklarını ifade eden Dağ, iktidar olarak hizmet yapmak durumunda olduklarını dile getirip, "Ama bizimle aynı imkana sahip olanların hatta daha iyi imkanı olanların hizmet etmedikleri bir ortamda hizmet edenin öne çıkması, takdir edilmesi önemlidir. Bunu zaman zaman anlatmakta fayda var." dedi.

Hizmet ederken birtakım engellerle de karşılaştıklarını öne süren Dağ, kaynakları sadece hizmete ayırabilme durumunda Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebileceğini vurguladı.

"Bireysel ve kolektif talepleri de değerlendirdik"

İzmir'de hayata geçirilen projelerden örnekler veren Dağ, "İzmir'in her ilçesinde onlarca okul inşa ettik. Her ilçede duble yollar yapıldı. Karayolları ağı dışında şehir içi ulaşım belediyede olmasına rağmen bunu kendimiz yapma noktasında harekete geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hükümetten ne talep ettiyse, makul çerçevede ise yerine getirilmiştir. İlçe belediyeleri çıkıp 'şu yapılmadı' diyemez. 'Karşıyaka Stadı'nı ilçe ve büyükşehir belediyeleri bize tahsis edin' dediler ettik. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra 1,5 yıllık sürede iznini çıkardığımız işlerin üzerine çalışma yapsalar bu sürede ancak bir kısmını bitirebilirler. Onların hazırlığı hala yeterli düzeyde değil." dedi.

"İzmir'e 112 milyar 65 milyon liralık yatırım"

AK Parti iktidarı olarak 20 senelik süre zarfında İzmir'e toplam 112 milyar 65 milyon liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Dağ, bunun 2.3 milyarını eğitim, 2.16 milyarını sağlık, 4.09 milyarını gençlik spor, 29 milyarını ulaştırma, 24 milyarını aile sosyal politikalar, 21 milyarını çevre şehircilik, 3 milyarını sanayi, 1 milyarını adalet, 298 milyonunu kültür turizm, 12.4 milyarını tarım orman ve 11.9 milyarını enerji yatırımı alanlarında hayata geçirdiklerini kaydetti. Dağ, 12 yıldır vekillik görevini sürdürdüğünü söyleyerek, somut icraatları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde partisinin imzasını görebiliyoruz dedi.

"Açık ara farkla yine birinci parti olacağız"

"Bugün İHA'ları, kendi uçağımızı konuşuyoruz. Nükleer enerjiyi, Karadeniz doğalgazını, Doğu Akdeniz'den çıkartacağımız doğalgazı konuşuyoruz" diyen Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uğraşı verdiğimizde önümüze İtalya, Amerika, tamamı karşımızda durup engellemeye çalışırken, birileri Yunanistan'ı cesaretlendirici işler yapıyor. Kendinize gelin. Aklınızın başınıza devşirin. Burada Doğu Akdeniz'de dünya karbon rezervinin yüzde 47'si var. Yanı başımızdaki bu karbonu ta okyanus ötesinden çıkartıp gelirini kendileri için alacaklar ve bundan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti bir pay alamayacak, öyle mi? Enerji bugün için de bir ihtiyaçtır yarın için de öyle. En büyük mesele enerji meselesidir. Karadeniz'e de Akdeniz'e de aynı hamleyi yapıyoruz. Sadece millete hizmet uğrunda tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak düsturuyla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 7 aylık çalışma performansıyla Cumhurbaşkanımızı tarihimizin en yüksek oyuyla cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Açık ara farkla yine yeniden birinci parti olacağız. Yapılan icraatların videolarını çekerek metaverse gözlükleri ile vatandaşlarımıza sadece il ve ilçe binalarımızda değil meydanlarda da bunları gösterelim. Ben bunla ilgili her türlü desteği vermeye hazırım. İzmir birçok konuda öncü olan bir kent inşallah bu konuda da öncü olacağız." ifadelerini kullandı.