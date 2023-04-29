Hamza Dağ açıkladı! Ankara-İzmir YHT hattı 2025 yılında hayata geçecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir Mitinginde Ankara-İzmir YHT hattı 2025 yılında hayata geçeceğini açıklayarak "Birileri gelirse her işi nasıl yarıda bıraktıysa bu işi de bırakır diye korkmuyor değiliz." dedi.

AA

Türkiye yeni projeleriyle gururlandırmaya devam ediyor.

Heyecanın yüksek olduğu tarihinin en önemli seçimlerinden biri de 14 Mayıs seçimleri oluyor.

Adaylar halk buluşmalarını sürdürürken, AK Parti cephesinde ise bir yandan seçim programları devam ediyor bir yandan da dev eserlerin açılış törenleri düzenleniyor.

Her alanda hayata geçirilen projeler, adeta göğüs kabartıyor.

Seçime sayılı günler kala birçok alanda açılış yapılırken bir diğer yandan da yeni projelerin müjdeleri duyuruluyor.

"Birileri gelse bu işi de bırakır diye korkmuyor değiliz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu kapsamda İzmir mitinginde yeni projenin bitişi için tarih verdi.

Dağ, Ankara - İzmir yüksek hızlı trenin 2025 yılında hayata geçeceğini ifade ederek, "birileri gelirse her işi nasıl yarıda bıraktıysa bu işi de bırakır diye korkmuyor değiliz" dedi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın satır başlıkları şu şekilde:

Bu şehir Kuvayi milliye ruhuna, heyecan veriyor, coşku veriyor. Bu sevgi seli, bu bayraklar milli olan İzmir'i gayet güzel şekilde anlatıyor. Gündoğdu meydanında tüm Türkiye'ye, 7'li koalisyona öyle güzel cevap veriyorsunuz ki bu ses bazı yerlerden güzel şekilde yankılanıyor.



Çok değerli kardeşlerim, bu meydandaki bu bayramımıza hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Biraz sonra milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber bu meydanda bağrımıza basacağız.



Cumhurbaşkanımız bu meydana gelmeden önce neler yaptı biliyor musunuz! Birileri rahatsız oldu ama, Karadeniz doğalgazını milli sisteme alarak 1 ay boyunca bedava 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak suda bedava müjdesini paylaştı.

"Ankara - İzmir yüksek hızlı trenin 2025'te hayata girecek"

Ankara - Sivas yüksek hızlı tren hayat geçirildi, sırada Ankara - İzmir yüksek hızlı trenin hayata geçmesi var. 2025'te hayata geçecek ama birileri gelirse her işi nasıl yarıda bıraktıysa bu işi de bırakır diye korkmuyor değiliz.

"Bu millet bizi biliyor, bu millet onları da biliyor"

AK Partili Dağ, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri söyledi:

TOGG diye araç üreteceğiz denildiğinde 'nerede o araç' diyen Cumhurbaşkanı adayına rağmen TOGG'u yolarda gördük. Mahcup oldular mı, olmazlar. Bu millet bizi biliyor, bu millet onları da biliyor.



Cumhurbaşkanımız, onun liderliğinde TCG Anadolu'yu envantere aldık mı. İstanbul'da gösterime çıktı mı? Şimdi sıra şu körfezde.



Ben buradan birilerine güzel bir mesaj vermek istiyorum. 9 Eylül günü şu meydanda konuşma yapan arkadaşlar, Yunan'ın İzmir'e çıktığı tarihte TCG Anadolu işte burada olacak.

"Yıllarca bu ülkeyi enerjide hep dışa bağımlı yaptılar"

Öte yandan Dağ sözlerine şöyle devam etti:

Çok güçlü bir, liderimiz, çok güçlü ekibimiz var. Gençler burada, hanımlar burada, İzmir'in tamamı burada. Cumhurbaşkanımız, nükleer tesisi hayata geçirdi mi, bunlar buna da karşıydı, Gezi olaylarını tertiplediler.



İlk yaptıkları açıklama nükleer tesisleri ortadan kaldıracaksınız oldu. Allah'ın izniyle hayata geçirdik. Nükleer tesis nedir biliyor musunuz? Yıllarca bu ülkeyi enerjide hep dışa bağımlı yaptılar.



Biz, sizin ürettiğiniz güçleri hep dışarıya vermek zorunda kaldık. Şimdi nükleer tesisle beraber elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu bu tesisten sağlayacağız. Sinop, Trakya nükleer tesisin çalışmalarını da 14 Mayıs'tan sonra yapacağız.

"Biz sadece hizmetle varız, hizmet aşkıyla varız"

14 Mayıs'tan sonra İzmir'i daha çok konuşacağız. Binali yıldırım ile beraber, Ulaştırma Bakanıydı o zaman, Konak Tüneli projemiz vardı, şu an herkes vızır vızır geçiyor.



Biz onu yaparken bunlar Damlacık Mahallesinde bir sürü eylemler yaptılar engellemek için. Sadece geciktirdiler ama biz Konak Tünelini hayata geçirdik. Karşıyaka Stadını yaptırmadılar, olmaz dediler.



Göztepe Stadını da Alsancak Stadını da yaptık. Karşıyaka stadının ne olduğunu biraz ilerdeki belediyeye soracaksınız, defalarca dava açtılar, engellendiler. Sonunda da 'siz iki stat yaptınız, onu da bize verin' dediler.



Verdik ne oldu, daha hiçbir hareket yok. Biz sadece hizmetle varız, hizmet aşkıyla varız. Çünkü Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz.

"Biz Kiraz'da yıllardır devlet hastanesi hayali kuruyoruz"