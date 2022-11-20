Hamza Dağ: Çağı yakalayan ülkeden, çağa yön veren ülke olacağız

20 yılda 100 yılda yapılacak işler yaptık diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Çağı yakalayan bir ülkeden, çağa yön veren bir ülke olacağız" dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın düzenlediği Teşkilat Akademisi 'Türkiye Yüzyılı' konulu program, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda yapıldı.

'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' ve 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla yapılan; ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra tüm teşkilatları kapsayan eğitim programına yoğun katılım oldu.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan'ın da katıldığı programda; AK Parti Samsun Milletvekili Nazım Maviş 'Seçim 2023', Gazeteci-Yazar Murat Çiçek 'Sıkça Sorulan Sorular', Gazeteci-Yazar Ersin Çelik 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ 'Türkiye Yüzyılı' konularında eğitim verdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

'Türkiye Yüzyılı'nın mimarının AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' ile Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyleyen Hamza Dağ, "AK Parti hep gelişimci, ilerici ve dinamik bir parti oldu. 20 sene geçti iktidardayız. 20 sene sonra yine iddialı bir sözü, AK Parti söylüyor. Dinamik bir partiyiz. Hep bir şeyler üretiyor ve gerçekleştiriyoruz. 6'lı masa 1 yıldır toplanıyor, dağılıyor; toplanıyor, dağılıyor. En basit konuda bile bir şey üretiyoruz. 2023'ten sonra artık yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılda 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Büyük bir iddia ortaya koyduk. Koyarken de bugüne kadar, bu 100 yılda herkes taş üzerine taş koydu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Ecevit'i ve son 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan taş üstüne taş koyarak, bugüne kadar geldik. Şimdi yeni dönemde, bir kere daha inşallah yeni 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun söylerken ne diyoruz? 'Her şeyi biliyoruz' diye bakamıyoruz. Bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Bu çerçeve etrafında tüm herkes altını doldursun, diye bakıyoruz." dedi.

"Problemi olanların sorunlarını çözdük"

"20 yılda, 100 yılda yapılacak işler yaptık" diyen AK Parti'li Dağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bunun taçlandırma zamanı. Nasıl taçlandıracağız? Bu ülkenin en büyük meselesi; enerji. 2023'ten sonra kazan-kazan politikası ile bunu çözüme kavuşturacağız. Önümüzdeki dönem 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bugüne kadar elde ettiğimizi devam edeceğiz. İktidarlarımız döneminde sadece yol, havalimanı, hastane yapmadık. Bu ülkenin devleti ile iktidarıyla problemi olanların sorunlarını çözdük. Sadece başörtüsünü çözmedik. Bugün 'Ben çözdüm' diyorlar da çözene kadar ne çileler çekildi, biliyoruz.Bu kazanımların önümüzdeki dönemde inşallah devamı çok önemli. Onun içinde bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çağı yakalayan bir ülkeden, çağa yön veren bir ülke olacağız."





"2023 seçimleri Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralayacak"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 'Türkiye Yüzyılı'nın doğru kavranması gerektiğini belirterek, "Teşkilat Akademisi, yeni hedefler doğrultusunda, motivasyonumuzu, inancımızı tazeleyecek; sürece ilişkin teşkilatlarımızın yol haritasına ışık tutmaya devam ediyor. İcraatlarla kalkınma ve demokrasi reformlarıyla dolu 21 yılı geride bırakırken, değişmeyen tek şey; davamıza, kendimize ve milletimize duyduğumuz güven. Bugüne kadar tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Şimdi sırada, 2023 seçimleri var ve çok önemli çünkü bu seçim; 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralayacak. Bu seçimde hayalci, yalancı ve yıkıcı zihniyet değil yine birleştiren, sahip çıkan, ileriye taşıyan icraat siyaseti kazanacak. Bunun için İzmir teşkilatlarımız da teyakkuzda. Hedefimiz; Cumhur İttifakı olarak İzmirli hemşerilerimizin en az yarısının desteğini almak; Cumhurbaşkanı'mızı rekor oylarla seçtirmek ve 12 vekil çıkarmak. Bunun için alandayız, uyumuyoruz; yorulmadan, usanmadan çalışıyoruz." diye konuştu.