Hamza Dağ: CHP Genel Başkanı iç savaş istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de gerçekleştirilen mitingde, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ'dan Özel'e tepki geldi.

"CHP GENEL BAŞKANI İÇ SAVAŞ İSTİYOR"

Dağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor.



CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye’yi ateşe atmak için çırpınıyor.



CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor.



Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.



CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor.