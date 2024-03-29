Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok Termik santral kurulmasıyla ilgili iddiaya yönelik bir açıklama yapan Hamza Dağ, “Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız" dedi.

DHA

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir’de bir süre tartışma konusu olan 'termik santrali kurulması' ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir'de termik santral yapmak gibi bir gündemlerinin olmadığını belirtti.

Termik santral iddiasıyla ilgili açıklama yaptı

Dağ, "İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Hamza Dağ, göreve gelir gelmez termik santralin aksine hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

"Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini artırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olması"

İzmir'in her ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracaklarını da ifade eden Dağ, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız. Biz İzmir’imizi ‘eşsiz şehir’ olarak nitelendiriyoruz. Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini artırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olmasıdır. Göreve gelir gelmez hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Şehrimizin her bir ilçesine ‘İzmir Bahçeleri’ kuracağız. Çocuklarımızı doğa ve yeşille iç içe büyütebileceğimiz bir şehri birlikte gerçekleştireceğiz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)