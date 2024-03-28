Hamza Dağ hakkında üretilen yalan çürüdü Hamza Dağ ile karşılaşan Türkiye Komünist Partili bir genç, Dağ'a oy vereceğini söylemişti. Ancak bazı hesaplar tarafından gencin AK Parti'de görev aldığı iddiası öne sürüldü. Gerçek ise TKP'li gencin bir yakını tarafından paylaşımla bir kez daha ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, dün tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti.

İzmirlilerle buluşmayı sürdüren Dağ, burada genç bir vatandaşla karşılaştı.

Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ’a ilk defa AK Parti’ye oy vereceğini söyledi.

Hamza Dağ ile TKP'li genç arasında dikkat çeken diyalog

Gencin bu sözleri üzerine ise Dağ, “CHP’li çok duydum, İyi Parti'den de duydum da TKP’den ilk kez duyuyorum.” yorumunda bulundu.

Ortaya ise gülümseten anlar çıktı.

Yaşananların ardından Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen gençle ilgili AK Partili olduğu iddiası ortaya atıldı.

AK Parti'de görevli bir genç iddiası ortaya atıldı

O gencin, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı’nda görev yapan Tuğrul Mustafa Turgut olduğu iddia edildi.

Turgut ise söz konusu iddiayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Ancak TKP'li olduğunu söyleyen gencin AK Parti'de görev aldığı iddiasıyla ilgili gerçekler bununla da sınırlı kalmadı.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Hamza Dağ'a oy vereceğini söyleyen şahsın bir yakını, gencin AK Partili Turgut ile bir benzerliğinin olmadığını ortaya koyan bir paylaşım yaptı.

Ayrıca gencin yakını, Dağ'a oy vereceğini söyleyen vatandaşın diş teknisyenliği yaptığı bilgisini de paylaştı.