Hamza Dağ: Heyecanımız ilk günkü aşkla devam ediyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde partinin 22 yıldır yaptıklarını ve yerel seçim sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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ensonhaber.com

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için başladı.

Kongre dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Parti yönetiminin yeniden belirleneceği kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği ifade edildi.

Yeniden genel başkan seçiminin yapılacağı ve ana temanın Türkiye Yüzyılı olduğu kongrede, 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun da büyük oranda değişmesi bekleniyor.

Yerel seçim startının verileceği kongre öncesi AK Parti'nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmeler yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HaberTürk yerel seçim mesajları verdi.

"Hep yeniyiz ve her zaman ileriyi hedefledik"

Kongere öncesinde HaberTürk ekranlarına konuşan Hamza Dağ şu ifadelere yer verdi:

Biz tabii 4’ncü olağanüstü kongre düzenliyoruz. 7 olağan 4 olağanüstü kongre yaptık. AK Parti’nin bu konuda tecrübesi oluştu. Kongre öncesinde ciddi bir çalışmayı takip eden bir süreç.



Ana konseptimiz “Hep yeni hep ileri”. AK Parti henüz 22 yaşında bunun bir devamı var. Devamında da Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi biz 22’nci yılı kutlayan 21 yıldır iktidarda olan bir partiyiz ve buna rağmen heyecanımız ilk günkü gibi aşkla devam ediyor. Kadrolarımız aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hep yeniyiz ve her zaman ileriyi hedefledik.

"Hedeflerin neredeyse birçoğunu hayata geçirdik"