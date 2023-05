Hamza Dağ İzmir'de 5 yıl içerisinde hayata geçirilecek projeleri anlattı

İHA

Türkiye'nin kritik seçimine sayılı saatler kaldı...

Son 20 yılda hayal ettiklerini hayata geçiren Türkiye'de 40 günde de büyük adımlara imza atıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sahada devam ederken bir diğer yandan da yeni yapılacak projelerin temelleri atılıyor.

Seçim çalışmalarında vatandaşla bir araya gelmeye devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve İzmir Miletvekili Hamza Dağ, çalışmalarını sürdürüyor.

Dağ ve beraberindeki heyet, AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın mensupları ile bir araya geldi.

Hamza Dağ, öne çıkan 16 proje hakkında bilgi verip, projelerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde İzmir’de hayata geçirileceğini belirtti.

Dağ, "Alsancak’taki tarihi elektrik fabrikası ve onun etrafını teknoloji üssü halinde restore ederek hayata geçireceğiz. Burada mesafe katettik. 2023-2024 yılında hayata geçecek." dedi.

İzmir Alsancak’ta bulunan tarihi elektrik fabrikasının ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi almış ancak ihale iptal edilmişti.

Bu konunun sorulması üzerine Dağ, şunları konuştu:

2025 yılında hayata geçirilecek İzmir-Ankara yüksek hızlı trenin 13 milyon 300 bin yolcu, 90 milyon yük kapasitesine sahip olacağını ifade eden Dağ, ihalesinin yapılarak çalışmaların hızlandığını söyledi.

Bu sayede 14 saat süren demir yolu yolculuğunun 3,5 saate ineceğini sözlerine ekleyen Dağ, şu şekilde devam etti:

“Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve demir yolu bağlantı hatları projesinin altyapısı bitti.” diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Dağ ayrıca Çandarlı Limanı projesinin uzun zamandır devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

İzmir’de stadyumlarına değinen Dağ, şöyle konuştu:

Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Alsancak Limanı ile ilgili projeyi ortaya koyduklarını hatırlatan Dağ şunları söyledi:

İzmir Çeşme Turizm Projesi hakkında bilgi veren Dağ, mahkeme süreci ile ilgili şunları söyledi:

Mahkeme kararı olduktan sonra hepsinde revize oldu. Su ile ilgili konular bakan bey tarafından açıklandı. Oranın doğal yapısının bozulmaması bizim en önemli işlerimizden biri. Birçok alanı projeden çıkarttık. Mahkeme kararı üzerine projelendirmeler revize edilecek. Bakanımız inanılmaz bir iletişimle süreci yürütüyor. Her seferinde projeyi revize etti. Son gelinen noktada yapılan bir eleştiri benden hayal kırıklığı oluşurdu. CHP’li milletvekili arkadaş, ‘Ben hayatımın 3 ayını Çeşme’de geçiriyorum. Milletvekilliğim bitince Çeşme’de yaşayacağım. Benim hayatımı etkileyecek mi?’ dedi. Bu motivasyonla hareket ederseniz hangi projeyi sunarsak sunalım karşı olunacağı belli. İzmir turizmini geliştirmemiz lazım. İstihdamı geliştirmemiz lazım. Bunu yaparken de çevreye de duyarlı olalım, su meselesini de çözelim diye hareket edersek bu projeyi makul biçimde hayata geçiririz.

Şehir hastanesinin bir ay sonra hasta kabulüne başlayacağını belirten Dağ, 2 bin 60 yataklı hastaneye sahip olunacağını ve özellikle kış aylarında yaşanabilen yoğun bakım sıkıntısının artık hiç kalmayacağını söyledi.

Dağ ayrıca, önümüzdeki süreçte kadın girişimcilere desteklerin devam edeceğini, İzmir’in gençlik yatırımlarında ülkenin kalbi haline getireceklerini, İZBAN’ı Bergama ve Kınık’a ulaştıracaklarını ifade etti.

Doğalgaz konusunda mesafe katettiklerini, imarsız yapılarla ilgili yasal problemleri aştıklarını belirten Dağ, şu şekilde konuştu:

Meclislerin karar verdiği yerlerde doğalgazı her haneye getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde talep eden her haneye doğal gaz ulaştırmış olacağız. İzmir, her açıdan Türkiye’nin yükselen değeri ve yüzyılının ışıldayan yıldızı olmayı hak etmektedir.



Yerel yönetimin eksiklerini, İzmir’e zaman kaybettirdiklerini görüyoruz. Makam koltuğu güzüyle baktıklarını biliyoruz. Projelerimizle kaybolan yılları telafi edecek ve İzmir’in hak ettiği kıymeti görmesin sağlayacağız.