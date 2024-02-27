Hamza Dağ: İzmir'de su ücretlerinde yüzde 50 indirime gideceğiz Seçilmesi durumunda İzmir'de su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıklayan Hamza Dağ, "İzmirliler neden Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor? Onu mevcut büyükşehir belediyesine sormak lazım" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, yerel seçimler öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmirlilere su ücretlerinde indirim müjdesi

TV 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Hamza Dağ, "İzmir'de su ücretlerinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Kendi planımızı, kendi bütçemizi yapacağız. Belediye ücret almayacak" dedi.

Hamza Dağ, konuya ilişkin, "İzmirliler neden Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor? Onu mevcut büyükşehir belediyesine sormak lazım. Böyle değildi, en pahalı suyunu içmiyordu. Son süreçte oluşan bir tablo. Sahayı dolaştığımda şununla çok karşılaşıyorum, insanlar elektrik parasıyla karşılaştırma yapıyorlar, 'Elektrik, suyun 2 katı gelirdi, şimdi su elektrikten fazla geliyor' diyorlar" şeklinde konuştu.

"İlk günden itibaren parti logosu kullanmadım"

Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde, 'İzmir'de 4,5 milyon hemşerimizin tamamını kucaklayacağız' diyoruz. Ben de İzmir'in tamamını gezdiğimde ilk günden itibaren parti logosu kullanmadım. İzmir sokaklarını gezerken aslında gündem olmadı, CHP yöneticileri bunu gündem yaptı. Çoğu hemşerim bana bunu kullanmadığım için teşekkür etti. Parti ile de bir problemim yok, partimiz de benim bu yapmış olduğumu problem yapmıyor, CHP yöneticileri problem yapıyor.

"CHP'li belediyelerden gelen makul bir talepse bunu hiç kenara koymadık"

CHP'li belediyelerden merkezi yönetimle ilgili bir talep gelmişse ve o talep çözülebilir makul bir talepse bunu hiç kenara koymadık, çözdük. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer göreve geldiğinde Konak Tüneli'nden dolayı, 'Yeşillik Caddesi'ni büyükşehir ağına alırsak biz burada köprülü kavşak yapacağız' dedi. Biz bunun Ulaştırma Bakanlığı'ndan büyükşehir ağına geçmesini sağladık.

"Ulaşımı ilk sıraya koyduk"

11 başlık koyduk. Sıralamayı daha farklı yapmak isterdim. Ben önce çevreden başlamak isterdim ya da önce kentin ekonomisini nasıl büyüteceğimden başlamak isterdim ama benim yapmış olduğum sıralama şehrin sorunlarının aciliyetine göre ve şehre göre yaptığım sıralama. Onun için ulaşımı, trafiği 1. sıraya koyduk. Bizim trafiği çözmemiz için kesinlikle yeni çevre yolunu yapmamız lazım.

"50 bin tane sosyal konut üreteceğiz"

Keşke depremle olmasaydı ama depremle 5 bin tane konut inşa ettik 2 senede. Sayın Murat Kurum'dan Allah razı olsun, gerçekten depremden sonra İzmir'de biz 1 ay beraber kaldık. O zor dönemde gerçekten Murat Bey, İzmir'den hiç ayrılmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte ya da yalnız, yalnız olacak gibi düşünüyoruz, bu konuda bir kere 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutları maliyetine İzmirli hemşerilerimize 5-10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için şartımız şu; 5 yıl İzmir'de ikamet etmek. Şehrin içini biraz rahatlatmamız lazım bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirmek için. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut dönüşseydi şu an 125 bin konut dönüşmüş olurdu. Ben işimizin zor olduğunun farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 5 yılda 300'lü 500'lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok.

"Körfezdeki çamuru kurutmaya ihtiyacımız var"

Alsancak'ta yağmur suları ile kanalizasyon sularının aynı borulardan geçmesi gibi bir durum var. Şu anda ayrı ayrı çalışması ile ilgili yüzde 18'deyiz. Bunu 3 sene içinde yüzde 90-95'e çıkartmamız lazım. Bu yapmamız gereken işlerden birisi. Biz burada yağmur suyu ile kanalizasyon suyunu ayrıştırmasını yapmamız lazım. Ben, 'Körfezde yüzülebilir' demedim. Orada çamur büyük oranda araziye dökülmüş. Bir kısmı başka bir şehre taşınmış ama çamur var. Çamuru kurutmamız lazım. Çamuru kurutmak için bir yeşillendirmeye ihtiyacımız var. Denizin dibinde balçık var. Biz İzmir'in turkuaz bir görüntüde körfeze kavuşmasını arzuluyoruz.

"Doğal gaz oranını yüzde 100'e çıkaracağız"