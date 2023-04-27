Hamza Dağ İzmir'de taksicilerle bir araya geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ziyaretinde, ÖTV muafiyeti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler edildi.

AA

Seçime sayılı günler kala ziyaretler devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bu kapsamda yurdun çeşitli noktalarını ziyaretler düzenliyor.

Dağ'ın bu sefer ki adresi İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası oldu.

Hamza Dağ da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İzmir milletvekili adaylarının kentin sorunlarını bilen isimlerden oluştuğunu söyledi.

Oda başkanı Celil Anık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini anlattı.

"Taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz"

Erdoğan'a teşekkür eden Anık, "ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. 2016 yılında bir sefere mahsus verilmişti. Çünkü biz otomobil grubu olarak, taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten de çok yüksekti. Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı"

AK Parti'nin 21 yıllık iktidar döneminde birçok çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Dağ şu ifadeleri kullandı:

En son şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde ifade etmişti. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanı'mız paylaşmış oldu.



İnşallah önümüzdeki süreçte, araçların yenilenmesi ve bizlerin daha rahat daha konforlu bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmesine büyük bir fırsat sağlayacak.

"Recep Tayyip Erdoğan'ı da ilk turda cumhurbaşkanı seçtirecektir"

Hamza Dağ, esnafa AK Parti hükümetleri döneminde verilen destekleri de anlattı.

Seçimlere kısa bir sürenin kaldığını da kaydeden Dağ, şöyle konuştu: