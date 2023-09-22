Hamza Dağ: İzmir'e AK Parti belediyeciliğini anlatacağız Taha Hüseyin Karagöz'ün Ensonhaber YouTube kanalında programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimlerde hazırlık sürecini anlattı.

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Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz, her gün yeni konuklarıyla gündemi aktarıyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz'ün yayın konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Gündemi değerlendiren Dağ, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı adaylığından söz etti.

Öte yandan Hamza Dağ'ın konuşma başlıkları arasında yerel seçim vardı.

"İktidar olarak hizmetlerin devamını sağlayacağız"

Dağ, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

İzmir’e daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Biz İzmir’e iktidar olarak hizmetlerin devamını sağlayacağız. Bazı konularda şehrin açılması planlanması şehrin trafik meselesinin çözülmesi.



Cumhurbaşkanı İttifakı'nın hizmet belediyeciliğini anlatacağız.

Bir tarafta ceketi koysak kazanırız diyen bir zihniyet. Tamamen menfaat üzerine kurulan bir yapı.

"Seçim kazanıldıktan sonra ilk yapılması gereken şey bir sistem kurmak"