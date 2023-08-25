Hamza Dağ: İzmir'e daha çok hizmet etmek istiyoruz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istediklerini söyledi.

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AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Menemen Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hizmet aracı teslim törenine katıldı.

Hamza Dağ buradaki konuşmasında, AK Parti olarak millete hizmeti aşk olarak gördüklerini kaydetti.

"Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz"

Millet için çalışanların her engeli aşabileceğini ifade eden Dağ şunları söyledi:

Birçok belediye başkanı geldi geçti. İzmir'de de geldi geçti. 'Ben 5 senemi burada sürdüreyim, bir eser ortaya koyamasam da bahane üretirim, mazeret bulurum.' anlayışıyla hareket ettiğiniz zaman ortaya eser çıkmaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

"Mesele söylemek değil, hayata geçirmek"

AK Parti'nin muhalefetten farkının "millete hizmet etme heyecanı" olduğunu belirten Dağ şunları kaydetti:

Mesele söylemek değil, hayata geçirmek. Önümüzde somut gerçekler var. Biz abartmıyoruz, olmayan şeyi söylemiyoruz. Menemen'de siz yaşadınız, yaşıyorsunuz. Öncesinde uzun yıllar başka belediye başkanları da oldu o dönemdeki çalışmalara bakın ve şu dönemdeki çalışmalara bakın ve hakkı teslim edin.

"Biz bu şehirlerin evladıyız"

Vatandaşa daha iyi hizmet etmek istediklerini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

2023 seçimlerinde rakibimiz çok değişti. 7'li, 8'li, 15'li, 20'li masa rakibimiz olarak girdiler seçime ve kaybettiler. 5 sene daha iktidardayız. Biz İzmir'e de Menemen'e de daha çok hizmet etmek istiyoruz. Derdimiz bu, başka bir derdimiz yok. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok şehrine, iline ilçesine faydalı olmak isteyenlerin netice alacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Bunun için hepimiz sahada koşturacağız. Biz bu şehirlerin evladıyız. Menemen'i de İzmir'i de adım adım, karış karış biliriz.

Hamza Dağ, yerel kalkınma hedefiyle çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.