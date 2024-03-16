Hamza Dağ: İzmir'in marka değerini artıracağız Dağ, İzmirlilere "31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin" çağrısı yaptı. Kentin sorunlarını çözeceklerini belirten Dağ, bu sayede İzmir'in marka değerini artıracaklarını vurguladı.

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AA

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Büyük Rumeli Balkan Buluşması'na katıldı.

Program, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlendi.

İftar yemeğinde konuşan Dağ, Balkan Türkü'nün, güveni, iradeyi, çalışkanlığı ve bereketi temsil ettiğini dile getirdi.

"31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin"

Polemikten ve kavgadan uzak bir anlayışla, 5 yıl boyunca İzmir'e hizmet etmek istediğini belirten Dağ, şöyle dedi:

31 Mart'ta hayalimize giden yolda bize omuz verin. Bu omuz, yalnızca Hamza Dağ'a verilmiş bir destek olmayacaktır.



İnşallah sizlerin bize vereceğiniz destek, trafik çilesinden kurtulmuş bir şehre, masmavi, tertemiz, güzel kokan bir körfeze, tüm ilçelerinde yeni bir vizyonu yaşayan, ışıldayan eşsiz İzmir'e verilecek bir destek olacaktır.

"İzmir'imizin marka değerini artıracağız"

"Biz inanıyoruz, siz de inanın." diyen Dağ, "İzmir'imizin hepimizi mutsuz eden sorunlarını çözüp marka değerini artıracağız." şeklinde konuştu.

"Sizlerden eniştemiz için destek istiyorum"

Programa katılan Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kendisinin ve eşinin ailesinin Balkan göçmeni olduğunu hatırlattı.

Seçimlere az bir sürenin kaldığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle dedi:

Hamza Bey'in eşi de Balkan göçmeni. Sizlerden eniştemiz için destek istiyorum.



İlçelerde de çok yakışıklı Balkan göçmeni belediye başkan arkadaşlarımız var. Onlar için de destek istiyorum.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önem veriyor"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan coğrafyasına çok önem verdiğini, bölgede birçok önemli çalışmaya imza attığını anlattı.

"Balkanlardan asla vatan haini çıkmaz"

Balkanların Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu olduğuna işaret eden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anıyorum. Allah ondan razı olsun. Bir Balkan göçmenidir. Balkanlardan sağcı çıkar, solcu da çıkar ama asla vatan haini çıkmaz.

"Türk'ün bölgede uyanma zamanı geldi"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Balkan dernekleri üyelerinden seçimde Cumhur İttifakı adayları için oy istedi.

Filistin'dekilerin İsrail saldırıları altında zor günler geçirdiğini hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

Müslüman, bu akşam Gazze de yine ağlıyor. Müslümana uçaklarla bisküvi gönderiyorlar, Müslümanları öldürsünler diye Yahudi'ye de bomba gönderiyorlar. Türk, bu coğrafyada ayağa kalkmadıkça, bu zulümlere devam edecekler.



İnşallah diyorum, Türk'ün bölgede uyanma zamanı geldi. Bölgede bundan sonra Türk'ün boynunu bükecek bir şey kalmadı, dünyada bir güç kalmadı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cenabı Allah'a dua ediyorum şu mübarek akşamda inşallah Türk güçlü olur, bir olur ve birlik olur. Bu zulümlerin tamamından kurtulur.

Doğdukları topraklarda ölemediler

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet ise doğdukları topraklarda ölemedikleri için üzgün olduğunu anlatarak şöyle dedi:

Balkanlardan her şey çıkar ama vatan haini çıkmaz. Ben de diyorum ki Ne Mutlu Türk'üm diyene.

İftarın ardından Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı "Sadık Ahmet" filmi izlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)