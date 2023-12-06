Hamza Dağ: Öncelikli hedefimiz bizde olmayan belediyeleri kazanmaktır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de partisinin yerel seçim hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, AK Parti'nin öncelikli hedefinin, kendi bünyesinde olmayan belediyeleri kazanmak olduğunu belirtti.

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Beydağ ve Kiraz'da temaslarda bulundu.

Dağ, Beydağ ve Kiraz'da teşkilatla buluştu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı ziyaret etti.

Hamza Dağ, yerel seçimlerin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, vatandaşın en iyi şekilde hizmet alabilmesini sağlayacak politikalar ürettiklerini ifade etti.

"Öncelikli hedefimiz bizde olmayan belediyeleri kazanmaktır"

AK Partili belediyelerde hizmete odaklandıklarını kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

İnşallah 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, teşkilat olarak hazırız, bu seçimlerde yapacaklarımız planlıdır. Öncelikli hedefimiz, bizde olmayan belediyeleri kazanmaktır. Bergama'da, Kınık'ta, Bayındır'da, Menemen ve Kiraz'da gösterdiğimiz hizmet belediyeciliğini, önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de göstereceğiz.

"Beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar"

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da CHP'nin ilçelere ikiyüzlü bir siyaset anlayışı gösterdiğini savunarak, şunları belirtti:

Kiraz'ın en büyük ihtiyacı olan hastane projesini engelleyecek kadar ileri giden bir haset içindeler. Bunu pek çok yerde yapıyorlar. Engelliyorlar ama 'engelleniyoruz' diye sızlanıyorlar. Daha doğrusu beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Bu hastane mutlaka yapılacak ve halkımıza hizmet verecek. İmar planları düzenlenerek yeniden askıya çıkıldı.

Dağ, hükümetin İzmir'de yaptığı yatırımları da anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)