Hamza Dağ: Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dag, amirallerin bildirisine tepki göstererek, eski askerlerin siyasete yön verme döneminin sona erdiğini söyledi.

103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisine siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"

Askerlerin siyasete yön verme döneminin geride kaldığını söyleyen Dağ, "103 E.Amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.