Hamza Dağ: Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var

Muhalefet partilerinin yaptıkları faaliyetleri değerlendiren Hamza Dağ CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri’nin konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ oldu.

Hamza Dağ’ın konuk olduğu programa; ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, projeler üzerinden konuşulması gerektiğini belirterek muhalefeti eleştirdi

"PROJELERİ KONUŞALIM "

“Proje üzerinden yarışılması en doğrusu." diyen Dağ "Projeleri konuşmamız, icraatları konuşmamız, hizmet konuşmamız, insanlara birebir yapacağımız hizmetler, onun dışında yoldu, hastaneydi bu tarz dolaylı hizmetleri konuşmamız lazım.

MUHALEFETTEN İNSAN NE BEKLER...

Muhalefetten şunu bekler insan; bu tarz hizmetlerde siz bunu yapıyorsunuz ama biz bir gram daha fazlasını yapacağız. Onu da şu yollarla yapacağız. Ama muhalefetin bütün cenahı tarafından bir yol peydah oldu. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, FETÖ, PKK hep bir ağızdan tek bir şekilde büyük bazı sloganist cümlelerle yalanlar söylüyorlar ve bu yalanları da tekrar ederek zihinlerin kazınmasına gayret ediyorlar. Bir nevi algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Biz bunların her birine tüm ayrıntısıyla cevap veriyoruz. Ama öyle bir durum var ki yalan dağları aştığında doğru yine ayaktan kalkıyormuş gibi. Biz bir doğruyu söyleyinceye kadar yeni bir yalan ortaya koyuyorlar ve bunun da lokomotifini CHP; CHP lokomotifini de Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yapıyor. Yani açıkçası Türk siyasetinde yalancı bir genel başkan var” ifadelerini kullandı.

"BİR CÜMLE ALIP ALGI ÇALIŞMASINA BAŞLIYORLAR"

Muhalefetin yapılan açıklamalar içerisinde birer cümle alarak algı oluşturmaya çalıştığını söyleyen Dağ, “Tarih açısından yarın bir gün bu günler yazıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yalancı bir siyasetçi, yalancı bir genel başkan olarak tarihe geçmiş olacak. Yani bu açıdan da açıkçası bu durum siyasi kalitemizi de ne yazık ki aşağılara çekiyor. Cevaplar bu şekilde oluşmak durumunda kalıyor. Siz bir konu bütünlüğü içinde bir açıklama yaptığınızda sadece bir bölümü alınıp o bölüm üzerinden itibar suikastı yapılmaya gayret ediliyor. Şu bir haftadır işte bu konuda açıklama yapanların sadece bir cümleleri alınıyor. Halbuki cümlenin tamamına baktığınızda cümlenin tamamı aslında bir genel çerçeve var. Bu genel çerçevede neler yapıldığı ve nasıl bir yol ve yöntem izlenildiği söyleniyor.

"BEN EKONOMİST DEĞİLİM AMA KURULUŞLARDAN ALDIĞIMIZ BİLGİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPIYORUZ"

Ben ekonomist değilim ama sonuçta bu süreç yaşandığında ekonominin ilgili kurumlarından gerekli bilgileri alıp ona göre açıklama yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da o şekilde o açıklamaları yapıyor. Aslında açıklamalar bugün Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamalar çerçevesinde oluşuyor. Ama işte birer cümle alınıp o cümle üzerinden yeniden başka bir algı çalışmasına gidiyorlar” şeklinde konuştu.

"BİZ BU YALANLARI CEVAPSIZ BIRAKACAK DEĞİLİZ"

Hamza Dağ, “Ben milletimizi biliyorum. 84 milyonun ferasetini biliyorum" diyerek bu yalanlara susmayacaklarını belirtip "Anadolu ferasetini iyi bilirim. Verilen cevapları böyle akli selim, sakin, net bir şekilde cevap verildiğinde milletimiz bu yalanlara hiçbir zaman fırsat vermez, vermeyecektir. Bugüne kadar vermedi, bugünden sonra da vermeyecek.

"YALANA ÇOK ERKEN BAŞLADILAR"

2023’e giderken bu arkadaşlar yalan işlerini çok erken başlattılar. Bunu da herhalde önceki seçimlerde yalanı geç başlattıkları için seçimleri kaybettiklerinden bu sefer daha erken yalanlara başlayalım, daha erken kafalarda soru işareti oluşturalım diye bunları düşündüler. Ve böyle bir yol alma cihetine gidiyorlar. Biz bunları tabi ki cevapsız bırakacak değiliz ama şunu da herkes bilsin ki bu yalanlara fırsat vermeyeceğiz ve bu yalanların tamamından da korkmayacağız. Yani yalandır bunlar. Bunlar yalancıdır” dedi.