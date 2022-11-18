Hamza Dağ: Türkiye dünya gündemini belirleyen bir ülke haline geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin dünya gündemini belirleyen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Valiliği, Ahi Evran Türbesi ve Külliyesi'ni, Yeşil Beyaz Kadın Girişim Kooperatifini ve Cacabey Medresesi'ni ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Dağ, ortada iki gemi olduğunu, kaptan ve rotası belli olanın güvertesinde milyonlarca insan yer aldığını, diğerinin ise kaptan ve rotasının belli olmadığını ifade etti.

2023 seçimlerine 5-6 aylık bir süre kaldığına dikkati çeken Dağ, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini kazanmak için görev bilinciyle, canla başla çalışılması gerektiğini ifade etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, şöyle konuştu:

"Gündemi belirleyen ülke haline geldik"

"Türkiye dünya gündemini belirleyen bir ülke haline geldi. Bunu herkesin çok net görmesi gerekiyor. Dünya gündemini belirleyen unsurlardan biri Rusya- Ukrayna savaşı öncesi ve sonrasında dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesi oldu. Sonra dünyada tahılla ilgili sorun yaşanmaya başladığında, tahıl meselesini çözdüğümüzde yine dünya gündemi bunu konuştu. Süre uzatıldı yine dünya bunu konuştu. Esir takasının gerçekleştirilmesi de gündem oldu. En son geçen hafta belki de 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun birçoğunun geleceğini etkileyecek bir görüşme Türkiye'de yapıldı. Hem Amerika istihbarat başkanının hem Rusya istihbarat başkanının Türkiye'de görüşmesi. Bunlardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimindeki bazı kişiler gurur duymuyor. Biz gurur duymaya, bu anlamda doğru işler yapmaya, doğru yolda ilerlemeye devam edeceğiz."





"Vatandaşımızla beraber olmaya devam edeceğiz"

Milletin AK Parti'nin yanında olduğunu belirten Dağ, "Yalanla, iftirayla diğerleri zamandan harcamaya devam etsinler. Allah'ın izniyle yaptığımız işlerde bugüne kadar en doğrusunu yapmaya gayret ettiğimiz sürece vatandaşımız da bizimle beraber olmaya devam edecektir." dedi.

Dağ, konferans salonunda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" etkinliğine de katılarak gençlerle bir araya geldi.