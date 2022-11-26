Hamza Dağ: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Hamza Dağ: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dünyada enerjinin öneminin daha da artacağını, enerjide bağımsız olan ülkelerin "kendi yüzyıllarını" inşa edeceği bir dönemin yaşanacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı.

AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediklerini aktaran Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak." dediklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

"Türkiye Yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Hamza Dağ, "TOGG ile ilk adımı hayata geçirdik. Hepimizin hayali, derdiydi. 29 Ekim'de fabrikadan ilk çıkışı hayata geçirdik. Geçen hafta Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hayata geçirdik. Gelecek enerjinin önemli olacağı, enerjide bağımsız olan ülkelerin kendi yüzyıllarını inşa edeceği dönemdir. O yüzden enerji ile ilgili sorununuzu çözemezseniz, dışa bağımlı olursanız bugün milli geliriniz 20 bin dolar da olsa kışın ortasında Rusya'ya, Azerbaycan'a, başka ülkelere bağlı kalırsınız. Ondan sonra da vatandaşlarınızı soba kurmaya mecbur edersiniz. Şu anda Batı'nın içinde olduğu durum budur. Avrupa'nın içinde olduğu durum budur. Milli gelirin ne olursa olsun, bu kışı, soğuğu vatandaşın nasıl geçirecek diye düşünmek zorunda kalırsın."





"Muhalefetin ne kaptanı belli ne rotası"

Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini anımsatan Dağ, iki gemiden birinde rotanın ve kaptanının belliyken diğerinde ne kaptanın ne de rotanın belli olduğunu kaydetti.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Karşıya İlçe Başkanı Didem Keseli ve çok sayıda partili katıldı.

AA'nın haberine göre, konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.