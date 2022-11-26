Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.576
-0.11%
BTXN Coin
5.80
0.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Hamza Dağ: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dünyada enerjinin öneminin daha da artacağını, enerjide bağımsız olan ülkelerin "kendi yüzyıllarını" inşa edeceği bir dönemin yaşanacağını bildirdi.
    • 26.11.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamza Dağ: Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Başkanlığınca Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılında Ben De Varım - Karşıyaka Üye Katılım Töreni"ne katıldı.

    AK Parti'nin kuruluşundan sonra, "Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediklerini aktaran Dağ, şimdi ise "Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyada hiçbir şey eskisi olmayacak." dediklerini ifade etti.

    "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

    "Türkiye Yüzyılı" için adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Hamza Dağ,  "TOGG ile ilk adımı hayata geçirdik. Hepimizin hayali, derdiydi. 29 Ekim'de fabrikadan ilk çıkışı hayata geçirdik. Geçen hafta Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hayata geçirdik. Gelecek enerjinin önemli olacağı, enerjide bağımsız olan ülkelerin kendi yüzyıllarını inşa edeceği dönemdir. O yüzden enerji ile ilgili sorununuzu çözemezseniz, dışa bağımlı olursanız bugün milli geliriniz 20 bin dolar da olsa kışın ortasında Rusya'ya, Azerbaycan'a, başka ülkelere bağlı kalırsınız. Ondan sonra da vatandaşlarınızı soba kurmaya mecbur edersiniz. Şu anda Batı'nın içinde olduğu durum budur. Avrupa'nın içinde olduğu durum budur. Milli gelirin ne olursa olsun, bu kışı, soğuğu vatandaşın nasıl geçirecek diye düşünmek zorunda kalırsın."

    Hamza Dağ: Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #1

    "Muhalefetin ne kaptanı belli ne rotası"

    Cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğini anımsatan Dağ, iki gemiden birinde rotanın ve kaptanının belliyken diğerinde ne kaptanın ne de rotanın belli olduğunu kaydetti.

    Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Karşıya İlçe Başkanı Didem Keseli ve çok sayıda partili katıldı.

    AA'nın haberine göre, konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.

    Hamza Dağ: Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #2

    Hamza Dağ: Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #3

    Hamza Dağ: Türkiye de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak #4


    Sevgilisiyle dudak dudağa poz!
    Medya

    Sevgilisiyle dudak dudağa poz!

    Antalya'da alkolden ehliyetini kaptıran şahıs tekrar alkollü yakalandı
    3. Sayfa

    Antalya'da alkolden ehliyetini kaptıran şahıs tekrar alkollü yakalandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir