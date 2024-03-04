Hamza Dağ "yeni müjde" diyerek duyurdu: İlk bine giren öğrencilere 50 bin lira başarı ödülü İzmir için vizyon projelerini tek tek duyuran Hamza Dağ, gençleri unutmadı. Dağ, müjdeleri "Gençlerimiz İçin Eğitim ve İstihdam Altyapısı", "Kampüs", "Gençlerimiz İçin Sosyal Altyapı", "Gençler İçin Sosyal İmkanlar" olarak 4 başlık altında hazırladıklarını ifade etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ, çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de gezilmedik sokak bırakmayan Hamza Dağ, vatandaşların kalbinde taht kurmuş durumda.

Vizyon projeler ile İzmir'i yapılandırmaya hazır olan Dağ, gençleri de asla unutmuyor.

Hamza Dağ, İzmir Gaziemir'de gençlerle buluştu ve "Eşsiz İzmir Gençlik Vizyon Buluşması'nda" müjdelerini sıraladı.

Bir kafede düzenlenen programda gençlere yönelik projelerini anlatan Dağ, “Gençlerin nasıl bir İzmir istediğini, hangi imkanlara ihtiyacı olduğunu biz anlarız. İzmir'e milletvekili olarak hizmet ettiğimiz yıllar boyunca hep şehrimizin, insanımızın sorunlarını görme fırsatımız oldu. İhtiyaçlara, taleplere cevap vermek, sorunları çözmek için elimizden geleni yapmaya gayret ettik.

Bu süreç boyunca milletvekili olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik. Artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. İzmir’imiz için hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğimiz yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Bugün de burada ‘İzmir'in gençleri için birlikte neler yapacağız?’ sorusunun cevaplarını sizlerle paylaşmak için toplandık.” şeklinde konuştu.

Gençlere müjdeler 4 başlık atında toplandı

Eğitimde, sosyal, kültürel faaliyetlerde, ulaşımda, sporda, bilişimde ve birçok alanda gençleri mutlu, yaşayan, dinamik bir İzmir'i hep birlikte inşa etmek için çalışacaklarını aktaran Dağ, projelerini ‘gençler için eğitim ve istihdam altyapısı, kampüs, gençler için sosyal altyapı ve gençler için sosyal imkânlar’ olmak üzere 4 başlık altında topladıklarını belirtti.

"Girişimcilerimize maddi ve manevi destek sağlayacağız"

Girişimcilere ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayarak “Yeni İşim, İlk Ofisim” projesini hayata geçireceklerine vurgu yapan Hamza Dağ, “İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme merkezleriyle, küçük esnaflarımızın ve startuplarımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. Kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde girişimcilerimize maddi ve manevi destek sağlayacağız. Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Her ilçede sanat merkezi kuracaklarını ifade eden Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

İşte burada gençlerimizin ilçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin üç farklı noktasında sanat akademileri kuracağımızın müjdesini de vermek istiyorum. Bu akademiler, sanata ilgisi olan gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği eşşiz mekânlar haline gelecek. Bu merkezlerde amatör sanatçılarımıza özel görsel sanatlar, sahne sanatları, ses sanatları, fotoğrafçılık eğitimleri, senaristlik ve yönetmenlik olmak üzere birçok branşta akademiler yer alacak.

KahvemİZ projesi

Dünyanın farklı coğrafyalarına ait kahve aromalarını "KahvemİZ" ile gençlere sunacaklarını aktaran Hamza Dağ, “Günümüzde her sokak başında görür olduğumuz üçüncü nesil kahvecilere alternatif olarak çok daha uygun fiyatlı KahvemİZ’leri şehrimizin dört bir yanında faaliyete geçireceğiz. Bu kafelerin her birinde bulunan nezih çalışma ortamlarında, gençlerimiz içeceklerini yudumlarken sınavlarına hazırlanabilecekler. Toplantı odalarında sunumlarını hazırlayabilecekler, grup çalışması gerçekleştirebilecekler, ofis sorunu yaşayan küçük girişimcilerimiz günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekler.” dedi.

"Genç İzmirim Kart ile 200 lira ödeyerek sınırsız ulaşım imkanı sağlanacak"

Ana lansmanda sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İzmirim Kart/r İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceklerinden ve bu kart ile hemşehrilerinin birtakım avantajlardan faydalanacağından bahsettiklerini söyleyen Hamza Dağ, “90 dakika uygulamasını geri getireceğiz vaadini vermiştik. Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağımızın müjdesini vermiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu dönemde kaldırılan uygulamayı mart ayı içerisinde geri getireceğini söyleyerek bizim bu vaadimize bir tik atmamızı sağladı.

Genç İzmirim Kart sahibi olan kardeşlerimize elbette ekstradan bazı güzelliklerimiz olacak. Genç İzmirim Kart sahibi kardeşlerimiz aylık 200 TL ödeyerek sınırsız bir şekilde toplu ulaşımdan faydalanabilecek. Gençlerimiz şehir genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde özel indirimlerden yine Genç İzmirim Kart sayesinde faydalanacaklar.” diye konuştu.

İlk bine giren öğrencilere 50 bin lira başarı ödülü

13 Şubat’ta bir müjde verdiklerinin altını çizen Dağ, “Bu vaadi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin TL destek vereceğiz. Buna ek olarak şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz.

Bunun yanında özel yetenekli öğrencilerimize eğitimleri için gerekli destekleri sağlayacağız. Bilim, spor ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda İzmir’i başarıyla temsil eden tüm gençlerimizin masraflarına destek olacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni evlenecek gençlere çeyiz müjdesi

Gençlere çeyiz desteği ve sosyal geziler konusunda da yardım sağlayacaklarını söyleyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Gençlerimizin tarihi miraslarımızı yakından keşfedebilmeleri için İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin ve Bursa gibi illerimize sosyal geziler düzenleyeceğiz. Buralarda gençlerimiz tarihi miraslarımızı yerinde görme fırsatı yakalayacak.”

"Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak"

“Bugün fikirlerin ortaya çıkışında olduğu gibi yarın da bu faaliyetlerin hayata geçmesinde gençler en ön safta yer alacak.” diyen Hamza Dağ, sözlerine şunları ekledi:

“1 Nisan'dan itibaren gençlerin meselelerini önce gençler konuşacak. Biz biliyoruz, 100 yıl evvel istiklale nasıl gençlerin iradesi, fedakarlıklarıyla erişildiyse istikbale de yine gençlerin enerjisi, vizyonu, fikirleriyle ulaşılacaktır. Biz inanıyoruz, Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacaktır. Biz farkındayız, İzmir gençliğin yüzyılına öncülük edecektir.”