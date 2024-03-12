Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ, çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'de gezilmedik sokak bırakmayan Hamza Dağ, vatandaşların kalbinde taht kurmuş durumda.
Vizyon projeler ile İzmir'i yapılandırmaya hazır olan Dağ, İzmir'in sorunlarıyla yakından ilgileniyor.
Hamza Dağ, İzmir'in sorunlarını çözmeye geliyor
Uzun süredir CHP yönetiminde altyapı eksikliği ve trafik sorunuyla mücadele eden İzmir'de Hamza Dağ vizyoner projeleriyle sorunları çözmeye hazırlanıyor.
Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından yayınladığı son reklam filmi büyük ilgi gördü.
İzmir'e yeni çevre yolu müjdesi
Dağ, reklamda trafikten dert yanan gençlere yeni çevre yolu müjdesi verdi.
Bu yol ile Bornova - Karşıyaka 10 dakikaya, Menemen - Buca arası 20 dakikaya düşecek vaadi verdi.
"Bence olur neden olmasın"
Reklam videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Dağ, "Bence olur neden olmasın" notunu düştü.
Klipte; vaatlere, Dağ'ın İzmir'e yeni çevre yolu projesine de yer verildi.
Büyük beğeni topladı
Video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış