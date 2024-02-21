Hamza Dağ: Yeşile dokunmadan yeni alanlar oluşturabilmemiz gerek AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaretinde, İzmir'in yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı olduğunu belirtip, "Bunun için iyi çalışmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. İzmir'in dezavantajlarından birisi genişleme alanının fazla olmaması” dedi.

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AA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı (EBSO) ziyaret etti.

Dağ'a, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve partililer de eşlik etti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları anlatırken, İzmir'in trafik sorununa da dikkat çekti.

Hamza Dağ, başkan seçilirse kentin kronik sorunlarına çözüm üreteceklerini belirtti.

"Liman arkasındaki tarihi mekanları restore ederek orada bilişim teknokent merkezi yapacağız"

İzmir'in sokaklarını 1 aydır gezdiklerini ve çok güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Hamza Dağ, "Sahadan olumlu dönüşler alıyoruz, projelerimizi de açıkladık. Çok daha vizyon anlamında projeler için düşüncelerimiz var. Ancak önce kronik sorunları çözmemiz lazım. Trafik, sosyal konut, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşümle ilgili adımları atacağız. Sanayi ve ticaret İzmir'in olmazsa olmazlarından. İzmir, deniz ticaretinin başladığı şehirlerden. Sonra metropol büyükşehir oluyor. Son dönemde önemli sektörler ön plana çıkmaya başladı. Desteklerimizle bu sektörler çok daha büyüyecektir. Bunlardan birisi bilişim ve teknokent meselesi. Türkiye'de bu alanda çalışacak kişiler kesinlikle İzmir'de yaşamak ister. Ciddi bir çalışma var. Liman arkasındaki tarihi mekanları restore ederek orada bilişim teknokent merkezi yapacağız. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda bölgemizde hareketlilik var. Daha da artıracağız. Çandarlı Limanı ve arkasını planlamak zorunda olduğumuzu biliyorum. Sağlık turizmi de önemli. Önemli bir imkan önümüzde var. Denizi ve kaplıcası olması avantaj. Özel hastane ve otel yönünden daha iyi olmalıyız." dedi.

"Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor"

Kentin yeni organize sanayi bölgeleri ihtiyacı ile ilgili de konuşan Dağ, "Organize sanayi bölgeleri çalışmasını yapmamız lazım. Nerede yapabiliriz? Bunun için iyi çalışmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. İzmir'in dezavantajlarından birisi genişleme alanının fazla olmaması. Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor. 15 yıllık vekillik dönemimde kentin her yerine hakim olduğumu düşünüyorum. Şehrin hassasiyetlerini bilen biriyim. En önemli şey İzmir'e hizmet edebilmek. Sadece bugünkü insanların ve hemşehrilerimizin takdir ettiği işler değil, yarının insanlarının da 'İyi ki gelmiş, hizmetleri sağlamış' diyebilmelerini sağlamak istiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)