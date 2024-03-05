Hamza Dağ'a yoğun destek! İzmir hizmet görsün İzmir'de Karşıyaka Çarşı'da vatandaşlarla ve esnafla buluşan Hamza Dağ'a tam destek geldi. İlk kez AK Parti'ye oy vereceklerini söyleyen vatandaşlar, "İzmir hizmet görsün" ifadelerini kullandılar.

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ensonhaber.com

Kritik seçimlere sayılı günler kaldı...

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ yerel seçimler öncesinde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Çalışmalarını sürdürüyor

Gittiği yerde büyük bir destekle karşılan Dağ, parti ayrımı yapmaksızın çalışmalarına devam ediyor.

Tek amaçlarının İzmir'e hizmet olduğunu söyleyen Dağ, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlardan tam destek

İzmir'de Karşıyaka Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan Dağ, vatandaşlardan büyük bir destek gördü.

Yıllardır CHP yönetiminde İzmir'in zaman kaybettiğini ifade eden vatandaşlar bu seçimde tercihlerinin Hamza Dağ olacağını ifade ettiler.

"Hizmet için sizi istiyoruz"

Uzun süredir DEM Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir esnaf, "Çok koyu bir DEM Partiliyim, vallahi billahi hayatımda ilk kez AK Parti’ye oy vereceğim. Hizmet için sizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençlerle de görüşen Hamza Dağ burada da yoğun destek gördü.

"Hamza Ağabey inşallah kazanırsın"

Dağ'ın yanına gelen bir genç, "İki oy kullandım, ikisinde de CHP’ye oy verdim, keşke vermeseydim. İnanın inşallah kazanırsınız kalben söylüyorum bunu. Hamza Ağabey inşallah kazanırsın." diye konuştu.