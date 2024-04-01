Hamza Dağ'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama İzmir'de Cemil Tugay'ın yerel seçimi önde tamamlaması sonrası açıklamada bulunan Hamza Dağ "Yılmadan, yorulmadan, küsmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde vatandaşlar sandık başına gitti, önümüzdeki 5 yıl kendilerini yönetecek yerel yöneticileri seçti.

İzmir'de CHP'li belediye başkan adayı Cemil Tugay, resmi olmayan sonuçlara göre farklı bir şekilde seçimi önde bitirdi.

Seçimlerde Cemil Tugay oyların yüzde 48'ini, Hamza Dağ ise yüzde 37'sini aldı..

"Yolumuza devam edeceğiz"

Sonuçlar sonrası açıklamada yapan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da şu ifadeleri kullandı: