Hamza Dağ'dan bir müjde de esnafa: 'Balık halini yenileme zamanı geldi' Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, balık halinde esnafla sahur yaparak, taleplerini yakından dinledi. Dağ, burada "Yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız" diyerek müjdeyi de verdi.

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İHA

İzmirliler, her alanda proje dikkat çeken projeler hazırlayan Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'dan umutlu.

Dağ, yerel seçim süreci kapsamında sık sık sahada ziyaretlerde bulunuyor.

Vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Hamza Dağ, her taleple yakından ilgileniyor.

Hamza Dağ'da halde sevgi seli

Öğrencilere, kadınlara, yeni evlenecek olacak gençlere müjde değerinde projeler hazırlayan Dağ, bu sabahın ilk saatlerinde de Buca ilçesinde bulunan İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti.

Hal esnafı tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, mezata katılarak bir kasa balık da satın aldı.

Esnafa müjdeyi verdi

Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sohbet eden Hamza Dağ, esnafın sorunlarını da dinledi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Dağ, seçimlerin ardından hal esnafına müjde verdi.

"Yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız"

Dağ, "Balıkçı halinin artık yenilenme zamanı geldi. Otogar, sebze meyve hali ve burası 90’larda yapıldı. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız. Buranın trafiğini rahatlatmak adına da buradan otobana çıkış ile rahatlatma işlemini yapacağız." açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)