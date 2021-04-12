AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtı ve Medya) Hamza Dağ, Cumhur İttifakı’ndan 104 amiralin bildirisine, 2023 vizyonundan muhalefet partisinin projesine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ Oldu.

1980 doğumlu ve oldukça içten bir kişilik olduğu gözlenen Hamza Dağ, tüm sorulara samimi bir şekilde cevap verdi.

Bizler de AK Parti'nin yeni Tanıtım ve Medya Başkanı'nı pürdikkat izledik.

Medya için yeni dönemde nasıl bir gidişat düşünülüyor? Medya ilişkilerinde yeni bir döneme girdiğimiz doğru mu? Konuşan, tam bağımsız, gerektiğinde eleştirebilen de çok sesli bir medya düzeni sağlanabilecek mi? Evet Esra sordu, Hamza Dağ da içtenlikle yanıtladı..

Esra Elönü - Hamza Dağ / Arafta Sorular

“Bir dönem AK Parti'de çok samimi olduğunuz ama yanıldığınız birtakım isimlerin bir takım siyasi partiler kurarak çok ciddi muhalefet olmaya başlamaları sizi şaşırtıyor mu? Yoksa bunu tahmin ediyor muydunuz?” diye soran Esra Elönü’ne, Hamza Dağ şu şekilde cevap verdi:

“Bu durum muhalefette de var sonuç olarak. Kendi yönetiminde olduğunuz zamanda birçok yanlış, hata veya bu tarzda olan şeyler bana çokça samimiyetsiz geliyor. Ülkede başka konuşacak konu yokmuşçasına sadece tek gündeminiz AK Parti'yi eleştirmek, tek gündeminiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadeler kurma şeklindeyse bu zaten vatandaşa da samimi gelmiyor. Siyaseten eleştirilecek şey vardır ama mevzu siyasetinde ötesinde ahlaki bir sorundur. Arkadaşların ne yazık ki ahlaki sorunları var.”

Hamza Dağ'dan Esra Elönü'ye samimi açıklamalar 2.bölüm ViDEO



“PARTİ KURUMSAL KİMLİĞİNİ DAHA ÇOK ÖNEMSERİZ”

“Parti içinde itibar suikastına uğrayan siyasileri korumada nasıl bir tavır alıyorsunuz?” sorusuna yönelik de Hamza Dağ, “Bu her süreç ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken nokta. Yani süreçteki konuya bağlı. Bazen bir ifadeden dolayı olur bazen haklıdır eleştiriler bazen haksızdır. Bir ifadenin yanlış anlaşılmasından kaynaklı bir durumunda ben hiçbir arkadaşımızı kenara koyduğumuzu hatırlamıyorum.

Bazen de gerçekten ciddi bir hatası vardır o zaman da hata varsa sahiplenmek ve devam ettirmek mümkün değil. Bu konuda parti olarak da CHP'nin almadığı tavırları hızlıca alır ve parti kurumsal kimliğini daha çok önemseriz. Millet İttifakı'nda sürekli bir proje var. Gerçekten proje ittifakı söz konusu. Bize de oradaki projeyi millete anlatmak düşüyor.” ifadelerini kullandı.

“BEN KENDİMDEN EMİNİM”

Esra Elönü’nün “Hiç itibar suikastına uğradınız mı?” sorusuna ise Hamza Dağ, şu şekilde yanıt verdi:

“Yanlış bir hareketim varsa bu yanlışımdan dolayı partimin zarar görmesini istemem. Bunun dışında yanlış değerlendirme konusu söz konusu ise ben kendimden eminim. Kısa vadede uzun vadede bütün gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Bunun içinde hiçbir zaman ben kendi açımdan böyle bir şey hissetmedim.”

“MİLLET İTTİFAKI'NDA SÜREKLİ BİR PROJE VAR”

“Üçüncü ittifak söz konusu mu? Böyle bir öngörünüz var mı?” sorusuna da cevap veren Hamza Dağ, “Ülkede Cumhurbaşkanı Seçimlerine 2 yıl kadar bir zaman kaldı. Baktığınızda Cumhur İttifakının durumu çok net. Neredeyse politikalarının tamamında ciddi bir anlaşma söz konusu. Cumhur İttifakının diğer tarafına bakınca akla ilk olarak CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Partisi geliyor 2018 seçimlerine bakaraktan ama biz çok iyi biliyoruz ki onların içinde HDP de var. Ayrı bir yerde konumlandırmak çokta mümkün değil. Bugün yaşanan bazı hadiselerde sürekli olarak bir bocalama söz konusu. En son 104 amiralin yapmış olduğu bildiride de bu çok net belli oluyor. Baktığınız zaman bir bütünlük yok. Millet İttifakı'nda sürekli bir proje var. Gerçekten proje ittifakı söz konusu. Bize de oradaki projeyi millete anlatmak düşüyor. CHP'nin genlerinde var. Ya darbeyi destekler ya da 'ama' larla darbeyi meşrulaştırmaya çalışır." şeklinde konuştu.

Hamza Dağ'dan Esra Elönü'ye samimi açıklamalar 3.bölüm ViDEO

“MUHALEFETİN TAVRI DA İLK DEĞİL”

Hamza Dağ, “Amirallerin bildirisi neden Darbe girişimi olarak algılanmasın? Darbe yorgunu bir ülkeyiz biz. Neden bu anlamda çok fazla perdeleme söz konusu sizce?” şeklinde soruya da şöyle yanıt verdi:

“Muhalefetin tavrı da ilk değil. Bu tarzdaki bir olayın bizim tarihimiz yönünden bir darbe ve darbeye dair gündem ve bunlara karşı yapılan açıklamalarda ilk değil. 2007'de ilk defa yapılan bir bildirgeye o zaman ki hükümet çok net bir tavır koydu. O zaman muhalefet farklı bir şekilde mi değerlendirmişti ki bugün CHP'den başka beklentimiz olsun? CHP'nin genlerinde var. Ya darbeyi destekler ya da 'ama'larla darbeyi meşrulaştırmaya çalışır."

“128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

Esra Elönü, son günlerin merak edilen konusu “128 milyar dolar nerede?” sorusuna Hamza Dağ’a yöneltti.

Hamza Dağ, “Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. Böyle bir soru olabilir mi? Bu sorulan soru dahi belirlenmiş bir slogan. Sonuç olarak bu soru ile beraber AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar.” diye yanıtladı.

Bunun üzerine Esra Elönü, “Çok enteresan bu konu ile ilgili ciddi ciddi toplantılar yapılmış. Neyi perdelemek istiyorlar? Bunu da konuşalım.” yorumunu yapınca Hamza Dağ, “Bence 104 amiral ile ilgili düşmüş oldukları o acınası hale bahane bulmak gündemi değiştirmek için bir ley ortaya atıp peşinden de bizim gitmemizi istediler. Siyaseti bu kadar ayağa düşürmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini,Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamlamıştır.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Hamza Dağ'dan Esra Elönü'ye samimi açıklamalar ViDEO

