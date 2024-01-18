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Türkiye yerel seçime gidiyor...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak.

Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları netleşmeye başladı.

AK Parti'nin adayları merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda adayları duyurdu.

Coşkulu programda başarılı adaylarla yola devam edilirken, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu.

İlk mesaj geldi

İzmir’den aday gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere seslenen Hamza Dağ, ilk mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir.



Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir.



Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir. Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz.