Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Özür borçları var CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert tepki gösterdii Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

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İzmir'de kaydedilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti düzenlendi.

Alkollü eğlencede uygunsuz görüntüler kaydedildi.

AK Parti sessiz kalmadı

Kentin en eski kiliseleri arasında yer alan yapıda kaydedilen uygunsuz görüntülere her kesimden tepki yağarken, AK Parti de sessiz kalmadı.

Hamza Dağ tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, görüntülerin herkesi rahatsız ettiğini, bir mabede yapılan saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirtti.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özür borcu vardır"

AK Partili Dağ, paylaşımında şunları söyledi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır.

" Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir"