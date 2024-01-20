Hamza Dağ'dan İzmir mesajı! Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız İzmir'de partililer tarafından havalimanında karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ burada vatandaşlara seslendi. İzmir'de altyapı sorununun tarihe karışacağını vurgulayan Dağ, "Çünkü biz İzmir'iz başarabiliriz" dedi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 17'si büyükşehir 48 belediye başkan adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Dağ, İzmir’e dönmek üzere yola çıkarak, İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı.

Dağ'a yoğun ilgi

Havaalanında, İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadri İnan, Şebnem Bursalı ve partililer tarafından; ‘dağ gibi arkandayız’, ‘bizim Hamza hoş geldin’, ‘teşkilatın arkasındaki dağ gibi başkan’ yazılı pankartlarla ve davul zurnalarla coşkuyla karşılanan Hamza Dağ’a yoğun ilgi gösterildi.

"Çünkü biz İzmir'iz başarabiliriz"

Havaalanında oluşturulan miting alanında İzmirlilere seslenen Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugün hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına, gençlerimizin meselelerine, esnafımızın beklentilerine, sanayicilerimizin isteklerine, çiftçilerimizin sorunlarına, hasılı İzmir’in ve İzmirli’nin tüm mesele ve dertlerine biz vakıfız, bunları çözecek iradeye de biz sahibiz. Biz istiyoruz ki; Bornova Küçükpark’taki öğrenci kardeşlerimiz bu şehirde yaşarken sürekli eziyet çekmek zorunda kalmasın. Gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak için bu güzel şehre veda etmesin. Karşıyaka Alaybey’de yaşayan Başımızın tacı emeklilerimiz nefes alacak bir yer bulamadığı için eve mahkum olmasın. Konak Kemeraltı ve Anafarthalar’daki esnafımız her yağmur yağdığında “İşyerimi su mu basacak?” diye kaygılanmasın. Çiğli Organize Sanayi’de sanayicilerimiz dünyayla yarışması gerekirken yerel bir aktör olarak kalmasın. Tüm İzmirliler, ulaşım zorluğundan saatlerini yolda geçirmeye mecbur kalmasın. Daha nice sorunlar, garabetler. Ne yazık ki yumak olmuş Güzel İzmir’imizde. Fakat ümitsizliğe ve karamsarlığa asla ve asla yer yok. Çünkü biz İzmir’iz, başarabiliriz.

"CHP’li belediyelerin projelerinin hızlanmasında emeğimiz var"

Konuşmasında yapılan icraatlara da değinen Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

İzmir'imize büyük değer katan son başbakanımız Binali Bey’in büyük emekleriyle Sabuncubeli ve Konak Tünelleri’nin inşa edilmesinde, Alsancak Mustafa Denizli ve Göztepe Gürsel Aksel statlarının yapılmasında, Adnan Menderes Havalimanı’nın kapasitesinin artırılmasında, Foça, Ödemiş ve Menderes devlet hastanelerinin yapımında, İzmir Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinde, Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu’nun yapılmasında, Bergama ve Menemen’deki serbest bölgelerin açılmasında, Kınık’da TOKİ konutlarının inşa edilmesinde, Urla’daki Teknokent’in faaliyete geçmesinde, hemen yanıbaşımızdaki ESBAŞ’ın genişlemesinde, İzmir Depremi’nden sonra 5000 konutun bu şehre yapılmasında ve nice okulların, KYK yurtlarının inşa edilmesinde. Kısacası şehrimize değer katan sayısız proje ve çalışmada bu kardeşinizin emeği, katkısı ve izi vardır. Bütün bunların yanında, CHP’li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var."

"İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek"

İzmir'i akıllı ve modern bir şehir olarak geliştireceklerini belirten Hamza Dağ şunları kaydetti:

Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız. Deprem riskine karşı her türlü önlemi almış bir şehircilik anlayışını ortaya koyacağız. İzmir’i metro ağlarıyla donatacağız. Trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir Körfez’i bu şehre armağan edeceğiz. İzmirli evine, işine giderken mutlu olacak. Konforlu bir hayata kavuşacak. Çünkü benim İzmirli kardeşlerim çileyi değil, yaşanabilir, huzurlu bir şehri hak ediyor. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir’in kalkınma yarışıdır. 31 Mart Gecesi Herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacak. 31 Mart Sonrası gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. İzmir'in artık sadece dağlarında değil, sokaklarında da çiçekler açacak. Artık İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)