Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı 14 Mayıs seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir ziyaretinde yaptığı açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmadan önceki ABD'de ziyaretine göndermede bulundu.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimleri öncesinde sahadaki hareketlilik devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde ziyaretler gerçekleştiren siyasi liderlerle birlikte milletvekili adayları da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Son olarak bir dizi program dahilinde Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, burada muhtarlarla iftar yemeğinde buluştu.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Dağ, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Togg bir doğru adımdır"

Doğru adımlar atarak önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

Togg yollarda ve her yerde görüyoruz. Togg bir doğru adımdır. Dünyada 60 milyar dolarlık hacmi olan bor karbür fabrikası bir doğru adımdır. Nükleer tesis Mersin'de hızla ilerliyor, bu bir doğru adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah perşembe günü Karadeniz'deki doğal gazın sisteme verilişini gerçekleştirecekler, burada 1 trilyon dolarlık hacmin inşallah ekonomimize kazandırmış olacağız. Bu da bir doğru adımdır. Milletimiz bugüne kadar bize teveccüh gösterdi, inşallah bundan sonra da göstereceğini görüyoruz, sahada bunu hissediyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da doğru adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

"ABD'de adaylık için icazet alındı"

Dağ, açıklamalarında Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da görmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmadan önce ABD'de ziyaretlerde bulunduğu anımsatan Dağ, 8 saatlik ortadan kayboluş sürecine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

Kendisi bunu henüz açıklayabilmiş değil, hamburger yediğini ifade etti. O 8 saatlik sürede herhalde hamburger yemediğini özetle görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ABD'deki kaçaklar 15 Mayıs'ı ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla demek ki ABD'de adaylık için icazet alındı. İcazet, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'den alınır. Allah'ın izniyle Balıkesir, 14 Mayıs'ta ABD'den icazet alanlara fırsat vermeyecektir. En yüksek oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir.

Ne olmuştu

Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye seyahat kararı aldı.

Bu kapsamda ABD'ye doğru yola çıkan CHP Lideri'nin ziyareti kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

Burada icazet aldığı iddia edilen Kılıçdaroğlu, ardından icazet seferlerini Berlin ve Londra ile sürdürdü.

Bu ziyaretler seçime sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.