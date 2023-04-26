Hamza Dağ seçimlerle ilgili konuştu: Açık ara öndeyiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Manisa'da yaptığı konuşmasında İlk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz vurgusu yaparak açık ara öndeyiz ifadelerini kullandı.

AA

Seçime sayılı günler kala Ankara'da yaşanan hareketlik devam ediyor.

Siyasette hararetli günler yaşanırken, seçime yönelik anketler de art arda geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Yapılan anketler hakkında soruları cevaplayan Dağ, " Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil. Sadece bu dönem için değil neredeyse her dönemde yapılan anketlerde birincidir. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir" dedi.

Karadeniz gazı vurgusu

Yerli otomobil Togg, bor karbür ve nadir toprak elementi fabrikaları, Karadeniz doğal gazının milli sisteme dahil edilmesi gibi projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Dağ, bu projelerin 14 Mayıs sonrasındaki 5 yıllık dönem için önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

"İlk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz"

Gazetecilerin seçim anketlerini sorması üzerine Hamza Dağ, AK Parti'de 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

Kamuoyuna açıklanan anketlerin nerede olursa olsun hepsi üzerinde oynanan süreçlerdir. AK Parti, sadece bu dönem için değil neredeyse her dönemde yapılan anketlerde birincidir.



Seçim yaklaştıkça da farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci. İnşallah, ilk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz. Şimdi muhalefetin anket şirketi olarak yayımlayıp sürekli kendi televizyonlarında yayınladıklarına bakacak olursanız onların hepsi masa başı bile değil, merdiven altı şirketlerdir.



Biz onların hepsini gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Polemiğe girmişliğimiz de vardır. Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil.



Onları da zaman zaman deşifre ediyoruz. Bunun da maddi bir piyasası olduğu için öyle devam eden bir süreci var. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir.

"Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek"

Seçim kampanyası sürecinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarına değinen Dağ, şöyle konuştu: