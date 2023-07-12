Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kendisi artık siyasi meftadır

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Siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya devam ediyor.

Seçim öncesi siyasiler arası başlayan yüksek gerilim, 28 Mayıs sonrası yerini muhalefete bıraktı.

Muhalif partiler, aradan geçen zamana rağmen henüz seçim mağlubiyetini sindirebilmiş değil.

Öyle ki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde 12'ci mağlubiyetini aldı.

Bunun üzerinde partisinde dengeler bozuldu.

Bu karabulutları dağıtmak isteyen Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ardından sosyal medya hesabından, toplantıdaki konuşmasının bir kesitini paylaştı.

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videoyu alıntılayarak muhalefet liderine ser göndermelerde bulundu.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi…



Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor.



Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.



Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada “Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz” demiştiniz.



Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs’ta size gösterdi.



Tabi ki anlayabilirseniz…