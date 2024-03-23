Hamza Dağ’dan Özel’e: 82. dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik açıklamalarına yanıt veren Hamza Dağ, "Basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak" dedi.

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İHA

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hemen her gün ziyaretlerde bulunan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hamza Dağ, projeleriyle büyük bir heyecan yaratıyor.

İzmirlilerle kurduğu samim diyaloglar ise sıkça sosyal medyada da gündem oluyor.

Bu duru ise muhalefette tedirginliğe yol açmış durumda.

Özgür Özel'e yanıt verdi

Dün de bir dizi programları kapsamında Ege İhracatçılar Birlikleri’ndeki toplantıya katılan Hamza Dağ ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasındai CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’nin İzmir oyları için panik olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

"Otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk"

Dağ, sözlerine şöyle başladı:

“Öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi’nde Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Mithatpaşa Caddesi’nin oy tercihinin çoğunluğunun ne olduğunu üç aşağı beş yukarı İzmir’i bilenler bilir. Ama Mithatpaşa Caddesi’nde şükürler olsun milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı’yla bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, oradaki esnafımızla hasbihal ederek ve oradaki oturan hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken onların otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar en sallayınca biz de kendilerine İzmir’deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için bir bayram havasında seçim çalışması yürüteceğiz diye, güzel de bir enstantane görüntü de oluştu.”

"82. dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden anlamaz "

Özel’in İzmir’e geldiği zaman mutlaka kendisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu belirten Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli’deki gençlik kollarının yapmış olduğu ve sonraki süreçte benim sonradan haberim oldu. Herhangi bir haberim öncelikle olmamıştı. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Bizim için çok da tam bir espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Özel 82. dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz açıkçası. Onun için de biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimize eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz.

"10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş"

Tabii baktığımda seçim yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın bana olan sevgisini artmaya başladığını görüyorum. Dünkü basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkisinin olacağının endişesi, onun bana olan sevgisini artırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)