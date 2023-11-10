Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Türkiye’de başlayan yargı krizi tartışmaları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

Özel "Halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor." dedi.

Söylemleri tepki çekti

Tehditvari söylemler kullanmaktan çekinmeyen Özgür Özel'e, AK Partililer başta olmak üzere yoğun tepki geldi.

Hamza Dağ'dan açıklama

Bu tepkilerden birisi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığının zekatı size bir ömür yeter"

X hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığının zekatı size bir ömür yeter." ifadelerini kullandı.

"Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır"

Hamza Dağ ifadelerinde şunları kaydetti:

Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş.



Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin!



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter.



Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!