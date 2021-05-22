Hamza Dağ: Her türlü operasyonu bozacak, sadece işimize bakacağız

Hamza Dağ: Her türlü operasyonu bozacak, sadece işimize bakacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, her türlü operasyonu bozacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hebasından açıklama yaptı.

"GAZETECİNİN GÖREVİ KAMUOYUNU AYDINLATMAKTIR"

Dağ yaptığı açıklamada "Gazetecinin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Basın toplantısında slogan atmak, gazetecilik faaliyeti değildir. AK Parti'yi ve bakanlarımızı bu yolla yıpratacaklarını zannedenler beyhude çaba içindedirler. Her türlü operasyonu bozacak, kardeşlikle büyüyecek, sadece işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.