Hamza Dağ'ın sosyal medyadaki cevapları gündem oldu Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın sosyal medyada verdiği cevaplar görenlerin beğenisini topladı. Bir başka vatandaşın "Aramızda kalsın Hamza Dağ kazandı" yorumuna Dağ, "Onu söyleyen kaybediyor dur" yanıtını verdi.

ensonhaber.com

Yerel seçim sürecinin en çalışkan isimlerinden biri hiç kuşku yok ki Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu.

Kampanya boyunca İzmirlilerin sevgisini kazanan Dağ, son olarak sosyal medyada vatandaşlara verdiği cevaplarla gündem oldu.

Bir vatandaş "Başkanım doğma büyüme İzmirli, dededen CHP'li 6 yıllık kız arkadaşıma, sana oy vermezse ayrılacağımı söyledim. Hem İzmir kaybetmesin hem ben kaybetmeyeyim. Oyum Hamza Dağ'a dedi" yorumunu yaptı.

"İnanıyoruz, başaracağız"

Dağ ise "Senin mutluluğundan daha mı önemli, verse de canı sağolsun, vermese de... Ama biz inanıyoruz başaracağız" yanıtını verdi.

"Onu söyleyen kaybediyor"

Bir başka vatandaşın "Aramızda kalsın Hamza Dağ kazandı" yorumuna Dağ, "Onu söyleyen kaybediyor dur" yanıtını verdi.

"Yok mu ablan abin falan"

"18 yaşımda olsam oyumu size verirdim başkanım. Sizi çok seviyorum her şarkınızı dinliyorum. İnşallah İzmir'i siz kazanırsınız" yorumuna Dağ "Yok mu ablan abin falan" dedi.