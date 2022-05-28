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    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

    Bulgaristan tarafındaki işlemlerin ağır ilerlemesi nedeniyle kilometrelerce tır kuyruğu meydana geldi. Sürücüler, yavaş işleyen sürece çözüm üretilmesini istiyor.
    • 28.05.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 14:30
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    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

    Türkiye'nin ihracatı artarken, Bulgaristan oluşan yoğunluğa yanıt veremiyor.

    Bu nedenle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda binlerce tır sürücüsü, Avrupa'ya geçiş için sırada bekliyor.

    Kilometrelerce tır kuyruğu

    Sınırda oluşan 38 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi.

    Sıcaklığın 30 derece olduğu kentte çoğu tır sürücüsü klimalarını çalıştırmış vaziyette araçlarında beklerken, kimileri de yemeklerini tırlarının yanına kurdukları sofrada yiyor.

    Sürücülerin çözüm talebi

    Kuyrukta bekleyen tır sürücülerinden Cebrail Tike, Bulgaristan tarafının çalışmaması nedeniyle tır kuyruklarının oluştuğunu söyledi.

    Kuyruklarla ilgili önlem alınması gerektiğini belirten Tike, "Geçmişte 2 günde buradan çıkıyorduk, son zamanlarda bu sıralar uzadı." dedi.

    Tır sürücüsü Aytekin Ağıl, Türkiye'nin ihracatının artmasına bağlı tır trafiğinin de artış gösterdiğini ifade ederek, "Bu ihracatı kolaylaştırmaları gerekiyor." diye konuştu.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #1

    "Bulgaristan'ın çalışmamasından kaynaklandığını biliyoruz"

    AA'nın haberine göre, Fikret Yakar, İstanbul'dan Romanya'ya yük götürdüğünü anlattı.

    Dünden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Yakar, "Kuyruğun uzamasının, Bulgaristan'ın çalışmamasından kaynaklandığını biliyoruz." görüşünü dile getirdi.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #2

    Vali Kırbıyık'tan inceleme

    Bu arada Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme yaptı.

    Valiliğin açıklamasına göre, Kırbıyık, son günlerde sınır kapılarında yaşanan tır kuyruklarıyla ilgili saat 01.00'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

    Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ali Uysal, Hamzabeyli Mülki İdare Amiri Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, tır sürücüleri ile görüşerek önerilerini dinledi.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #3

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #4

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #5

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #6

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu #7


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