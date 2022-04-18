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    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

    Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki tır kuyruğunda şoförlerin zorlu bekleyişi sürüyor.
    • 18.04.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:09
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    Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

    Türkiye'nin ihracatının artmasıyla birlikte Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, deniz yolu taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

    Tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle de sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

    Sınır kapısında tır kuyruğu

    Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

    Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

    "En az 50 araba bekliyor burada"

    Tır sürücüsü Engin Tatar, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

    Kuyruğa dün sabaha karşı girdiğini belirten Tatar, "Hala buradayım. Önümde 7 kilometre var. Bulgaristan çok ağır çalışıyor. Bizim kapılar hızlı çalışıyor. Şimdi gidip baksak gümrüğün çıkışında Bulgaristan'a girmek için en az 50 araba bekliyor sırada." dedi.

    Romanya'ya cam taşıyan Orhan Yılmaz da 2 gündür sırada beklediğini, Hamzabeyli'de beklemenin sürücüleri yolculuktan daha fazla yorduğunu ifade etti.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı nda tır kuyruğu #1


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