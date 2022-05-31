Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 1 haftadır sürüyor

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan tır kuyrukları oluştu. Şoförler zorlu yolculuk için yardım bekliyor.

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanlar kullanılamıyor…

Böyle olunca da sınır kapılarında tır yoğunluğu arttı.

Araç çıkışlarında yüzde 30 artış

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında özellikle ocak, şubat ve mart aylarında yoğunluk başladı.

Hamzabeyli'de günlük tır geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 tırın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

Günlerce bekliyorlar

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını söylüyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce kalan tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü belirtiyor.

25 kilometrelik kuyruk

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan tır kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu biraz olsun azalmaya başladı.

Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için bekleyen 4 bin tır sayısı ise 2 bin 500'e kadar düştü.

İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte tır geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.

“Hiç umursamıyorlar”

Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, “Bu 1 aydır sürüyor. Hayatımda böyle bir sıraya hiç denk gelmedim. Ama bu gidişle daha da kötü olacak. İyiye giden bir tarafı yok. Hiç umursamıyorlar. Bizden para kazanıyorlar ama nedense bizi düşünerek hareket etmiyorlar. 1 arabayı 15 dakikada kontrol ediyorlar. Bulgaristan'ı geçmek 2-2,5 saati buluyor. Kapıkule'den gelen arabalar da var. Yoğunluğun sebeplerinden birisi de o. Senelerdir bu çileyi çekiyoruz. Burada tesis olması lazım. Olmadığı sürece burada kaza, bela, insan kaçakçılığı bitmeyecek. İnsan tuvaletini yapamıyor, yemeğini yiyemiyor. Nereye kadar bu sabrı göstereceğiz?” dedi.

“Mülteciler var, arabamıza biniyorlar”

En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, “1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz yurt dışına çalışıyoruz. 1 hafta yatan maldan ne olacak? Sıcaktan etkileniyor. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. Dolabımızda ekmeğimiz varsa yiyoruz. Yolda lokanta yok. Hamzabeyli'ye vardığımızda da orası pahalı. Arabamızda su varsa, kafamızı yıkıyoruz. Devletimiz sıra durumuna el atsa ve park yapsa daha iyi olur. Yolda beklemeyiz, parka gider duşumuzu yaparız, yemeğimizi yeriz. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi.” diye konuştu.

“Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz”

2 gündür sırada olduğunu belirten tır Sürücüsü Salih Görgü ise “Sıranın durumu çok kötü. 2 gündür sıradayız ama 2 gün daha sürer. Bizden tako istiyorlar. Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Arabayı bırakamıyoruz. Kaç oldu burada kazalar oluyor. Hükümetin buna bir çare bulması lazım. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz. Çünkü olmuyor.” ifadelerini kullandı.

“Yemeğimiz, içeceğimiz yok”

25 senelik tır şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu da cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti.

DHA’ya konuşan Giritçioğlu, “Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz. Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsani ihtiyaçlarımız oluyor. Yemeğimiz, içeceğimiz yok.” diye konuştu.