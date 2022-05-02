Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen ve ailelerinden ayrı kalan tır sürücüleri, sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak özlemlerini giderdi.

Türkiye'nin ihracat yükünün büyük bölümünü üstlenen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinden uzak kaldı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücüler 3 kilometrelik kuyrukta meslektaşlarıyla bayramlaşıp beraber kahvaltı ederken, ailelerini ise telefondan görüntülü arayarak özlem giderdi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 3 kilometre kuyruk oluşturan tır şoförleri, her bayramı sevdiklerinden uzakta, buruk bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Sürücülerin bir kısmı meslektaşlarıyla kuyrukta beklerken geleneksel 'bayram kahvaltısı' yaptı, kimisi ise sevdikleriyle cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak özlem giderdi.

"Eve gidince bir garip oluyorum, niye evdeyim diye sormaya başlıyorum"

Romanya'ya elektronik parça götüren Nuri Güler, 16 yıllık şoförlük hayatında bayrama çok nadir evinde girebildiğini belirtti.

Güler, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da sıradayız. Her sene böyle oluyor, denk geliyor. Sevdiklerimizle görüntülü konuşuyoruz. Yani her bayram buradayız, aslında kutsal bir görev yapıyoruz, biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Ailemizin yanında olamadığımız zaman bir telefon açıyoruz, o da yetiyor. Hiçbir bayramı evde geçiremedim, bütün bayramlarda yollardaydım. Eve gidince bir garip oluyorum artık, ben niye evdeyim, diye sormaya başlıyorum bazen. Bir torunum var, gidip onu göremedim bayramda. Emekliliğime 1,5 senem kaldı, umarım emekli olduktan sonra artık" diye konuştu.

"Hiç bayramı evde geçiremedim"

Almanya'ya yük götüren Ramazan Arslan da, kuyrukta bayramı meslektaşlarıyla kutladıklarını söyledi. Arslan, "17 yıldır bu işi yapıyorum. İstanbul'dan gelip Almanya'ya gidiyorum. Bayramı her sene olduğu gibi yine kuyrukta geçiriyoruz. Hiçbir bayramda evimizde olamadığımız gibi yine evde değil kuyruktayız. Şoför arkadaşlarla bayramlaşıyor, hüznümüzü böyle gideriyoruz. Hiç bayramı evde geçiremedim, hep kuyruktaydım" dedi.

"Alıştık artık, işimiz bu"

İstanbul'dan Romanya'ya giden sürücü Hilmi Ceylan ise, "Genelde her bayram böyle geçiyor. Bir burukluk tabii ki var ama işimiz bu alıştık artık. Ailemle bayramlaştım, telefonla arayıp. Dün akşam sıraya geldim, bu akşam da kapıdan geçeceğim. 1 hafta 10 gün yollarda olacağız artık" ifadelerini kullandı.

"Bugün de ailemle telefonla bayramlaştım"

Ailesiyle telefonda bayramlaştığını kaydeden Halis Coşkun, "İstanbul'dan Almanya'ya yük götürüyorum. Nasip böyleymiş, bayrama yollarda girdik. Arkadaşlarla bayramlaştık. Geçen sene kurban bayramına evde girebildim, başka da genelde evde olamıyorum. Bugün de ailemle telefonda bayramlaştım" dedi.

















