Avrupa'ya ihraç edilen malları teslim etmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlar kilometrelerce yoğunluk oluşturdu. Tır şoförleri, ihracatın engellenmek istendiğini söyledi.

Türkiye'den Avrupa'ya yapılan ihracat devam ediyor.

Bulgaristan sınırına giderek Avrupa'ya geçmeyi hedefleyen tırlar, uzun kuyruklarda günlerce bekletiliyor.

Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği sebebiyle Türk tarafında 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

25 KİLOMETRELİK KUYRUK

Taşıdıkları yükleri götürecekleri Avrupa ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hamzabeyli Sınırı'ndaki tır kuyrukları, ihracatın engellenmesine bağlandı VİDEO









"TÜRKİYE'NİN İHRACATINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye’nin ihracatının engellenmeye çalışıldığını ifade eden tır şoförü Mehmet Çiğin, "Dün akşam saat 22.00’da 23 kilometrelik tır kuyruğuna girdik. Artık yarın sabaha geçebiliriz herhalde. Biz sırada beklerken yatıyoruz ama mülteciler çok, getirenler çok. Adam dingilin üstüne biniyor çadırın üstten kesip içeri giriyor. Onlardan dolayı çok sıkıntımız var. Mümkün mertebe Türkiye’nin ihracatını engellemeye çalışıyorlar. Biz Türkiye’den Bulgaristan’a girdiğimizde kuyruk bitmiyor." dedi.





"5 GÜNE KADAR UZADIĞI OLUYOR"

25 kilometrelik bir sırada beklediklerini vurgulayan Onur Kostak ise "Araçlarımızda takograf sistemi olduğu için takografa uygun çalışıyoruz. 25 kilometrelik sırada bekliyoruz. 3 gün, 4 gün, 5 gün kadar uzadığı oluyor. Burada yol boyunca 24, 25 kilometre boyunca mülteci problemi yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"BULGARİSTAN AĞIR ÇALIŞIYOR"

Sıranın sebebinin Bulgaristan tarafından kaynakladığını ifade eden Mehmet Kosta da, "Ülkenin ihracatı çok bu sebeple yoğunluk oluşuyor. Bulgaristan tarafı ağır çalışıyor bundan dolayı sıralar oluşuyor." dedi.



