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    Hamzabeyli'de 10 kilometre tır kuyruğu oluştu

    Bulgar tarafının artan talebe yanıt verememesi nedeniyle tır kuyruğu uzadı. Sürücüler, yaşadıklarını anlattı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 12:25
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    Hamzabeyli'de 10 kilometre tır kuyruğu oluştu

    Bulgaristan sınırı, tır yoğunluğuna sahne oluyor.

    Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştu.

    İHRACATTA ARTIŞ YAŞANIYOR

    İhracattaki artış sınır kapılarından çıkış yapan tır sayısını da yükseltti. Bulgaristan gümrüğünün tır alımında yetersiz kalması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

    HAMZABEYLİ'DE KUYRUK UZADI

    İhracat yüklerini Avrupa'ya taşıyan yaklaşık 400 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde gümrükten geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

    Tır sürücüsü Cem Cansever, yaklaşık 20 saattir sırada beklediğini, kuyrukta beklemenin zorlu olduğunu söyledi.

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    "BULGAR TARAFI İYİ ÇALIŞMADIĞI İÇİN KUYRUK OLUYOR"

    Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı'nın tır alımında yetersiz kaldığını öne süren Cansever, şunları kaydetti:

    "Bulgar tarafı iyi çalışmadığı için bu kuyruk oluyor, bu sıkıntıyı bütün şoförler yaşıyoruz. Türkiye'nin ihracatı da arttı. Normalde yılın ilk aylarında ihracat yavaşlar ve sevkiyat azalırdı. Ancak son dönemdeki ihracat artışı nedeniyle tır çıkışlarında yoğunluk var fakat Bulgar tarafı bu talebe karşılık veremiyor. Zaten biz onlar yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyoruz."

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    "BEKLEMEK ZORLU GEÇİYOR"

    Bulgaristan'a giden Seyhan Altınsoy ise Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini ifade etti.

    Türkiye'nin ihracatındaki artışın tır yoğunluğuna yansıdığını belirten Altınsoy, "Beklemek zorlu geçiyor." dedi.

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