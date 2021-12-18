Hamzabeyli'de 32 kilometrelik tır kuyruğu

Sınır kapısı önünde uzun tır kuyruğu meydana geldi. Tır sürücüleri, sıranın çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatındaki artış, sınır kapılarındaki yoğunluğu da artırmış durumda.

Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

KİLOMETRELERCE TIR KUYRUĞU OLUŞTU

Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır kuyruğu yaklaşık 32 kilometreye ulaştı. Tır kuyruğu yüzünden 900'den fazla araç çıkış için bekliyor.

İstanbul'dan aldığı ihracat yükünü Romanya'ya götüren Yılmaz Kırtag, dün akşamdan bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

"SIRALAR ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını bu nedenle tır şoförlerinin mağduriyetler yaşadığını belirten Kırtag, "Sıralar çok yavaş ilerliyor, araçlarımızın takografları doluyor. Biz de devam edemiyoruz, buralarda yatmak zorunda kalıyoruz. Bizim için sıkıntılardan bir ikincisi de mülteciler oluyor. Yolda durup uyuduğumuzda onlar arabalara giriyor, zaman zaman da yüklere zarar verebiliyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini tüm şoför camiası olarak istiyoruz." diye konuştu.

"BULGARİSTAN TARAFI ÇALIŞMIYOR"

İhracat yükünü İngiltere'ye götüren Soner Gök de kuyruklarda sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Tır parkına ulaşana kadar lavabomuz yok, yollardayız ve böyle bekliyoruz. Belki 2-3 günde gideceğiz Bulgaristan'a, Bulgaristan tarafı çalışmıyor." dedi.

Öte yandan, kuyruklarda sollama yaparak sıranın önüne geçmeye çalışan şoförlere trafik ekiplerince ceza kesildi.