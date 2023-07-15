Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz gecesi yaptığı görüşmeyi anlatırken sesi titreyen Hande Fırat'ın gözleri doldu.

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ensonhaber.com

15 Temmuz gecesi Fetullahçı teröristler kanlı bir darbe girişimine kalkışmış; millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyordu.

Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FaceTime ile görüşme yaptı.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti meydanlara davet etti ve gecenin seyri değişti.

Aradan tam 7 yıl geçti.

CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı FaceTime görüşmesini anlattı.

O geceyi sesi titreyerek anlattı

O gece yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamayan Fırat, ihanet gecesini titreyen sesiyle anlattı, gözleri doldu.

Hande Fırat şu ifadeleri kullandı:

Haberi aldığımda benim kızım 11 yaşındaydı, evdeydik. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir gazetecinin arayabileceğini herkese arayarak bilgi almaya çalışıyorduk. FETÖ'cüler tarafından yapılan bir darbe girişimi olduğunu öğrendik.



Hasan Doğan'ı aradım, iyi olduklarını söylediler. Açıklama yapacaklar dendi, kimsenin haberi yok kimse açıklama girmiyor. Kızım "Anne ne oluyor diye ağlamaya başladı, darbe ne demek, ölecek miyiz?" dedi. Bir şey olmayacak dedim ve ofise geçtim.

"Ben hayatımda böyle bir sarsıntı görmedim"

Genelkurmay'ın önünde izli mermiler atıldı insanlara. MİT'e ateş açıldı. Özel kuvvetler bombalandı. Orası bombalandığında ben hayatımda böyle bir sarsıntı görmedim. Bütün ekibi aşağı indirdim. Orada ne kadar kalacağımızı bilmediğimiz için su alın yanınıza dediğimi hatırlıyorum.

"Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra Binali Yıldırım bizi arayarak uyardı"

Yayın bittikten sonra sarsıntılar bitmedi, daha da arttı. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra bizlerin sessiz telefonları zangır zangır çalıyor. Bağlanmak isteyen siyasetçiler arıyor, Cumhurbaşkanı'ndan sonra. 00.24'tür Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayını. Sayın Binali Yıldırım aradı: "Aman dikkat et hedef haline geldiniz" dedi. Hemen sonra inanılmaz bir uçak sesi. İstanbul'daki görüntüler gelmeye başladı.



Meclis bombalandı. Sonrasında biz aşağı indik. Tabi birçok arkadaşımız ailelerinin yanına gitmek istedik gönderdik. Garaja indik. Geceyi böyle geçirdik, yukarı çıkıp yayın yapıp tekrar aşağı indik gece böyle geçti. Kızım aradı beni 'Anne seni öldürecekler ne yapıyorsun sen?' dedi.

"Havada bir barut kokusu var"

O an anlamıyorsunuz tabi. Yaşanan yaşanıyor. Bizim ofisin balkonu Cumhurbaşkanlığını görüyor. Onu görünce ne olduğunu ne yaşadığınızı anlıyorsunuz. Havada bir barut kokusu var.

"Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim"