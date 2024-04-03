Hande Fırat canlı yayında küfürlü yorumlara öfkelendi! 'Namusuma dil uzatamazsın' CNN Türk'te program sunucusu Hande Fırat, canlı yayında kendisine yapılan küfürlü yorumu okuyarak şahsı mahkemeye vereceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde yerel seçim sonuçları var.

Televizyon kanallarındaki haber programlarında da sonuçların analizleri yapılıyor.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da oluyor.

Bunun bir örneği de dün CNN Türk ekranlarında yaşandı.

Hande Fırat'a küfürlü yorum

Moderatörlüğünü Gazeteci Hande Fırat'ın yaptığı Gece Görüşü programında, sosyal medyada yapılan yorum dikkat çekti.

Fırat, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine yapılan küfürlü yorumu okudu.

Bunun üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

"Mahkemede seninle görüşeceğiz"

Yoruma öfkelenen Hande Fırat, yorumun bir kısmını okuyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil.

"Benim namusuma dil uzatamazsın"

Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık."