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2025 yılına dakikalar kala, yılbaşı hazırlıkları devam ediyor.

İnsanlar, 2024’ün son gününü sevdikleriyle birlikte kutlamak için hazırlıklarını tamamlarken, yılbaşı sofraları da şekilleniyor.

"Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer" sözünden yola çıkarak yapılan ilginç uygulamalara ise bir yenisi eklendi.

"VARSA KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRIMI GEÇİRİYORUM, KAPIDA NARIMI KIRIYORUM"

TV100 ekranlarında Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Yılbaşı Özel programına konuk olan ünlü astrolog Hande Kazanova, yeni yıla girmeden bir kaç saniye önce yaptığı uygulamayı anlattı.

Kazanova şunları söyledi:

"Evde her yerde suları açarım. Bolluk ve bereket yani o sene öyle gelsin diye. Son 50 saniye kala gidiyorum hemen banyoyu, mutfağı açıyorum. Hatta varsa kırmızı iç çamaşırımı geçiriyorum, kapıda narımı kırıyorum ve sevdiğimi, eşimi öperim, anneme sarılırım. Bu bana yerleşmiş artık ve bir kaç senedir böyle."

Ünlü televizyoncu Bayülgen ise Kazanova'nın yaptığı bu uygulama için, "Marmara Bölgesi'nin susuzluk çektiği bu yıllarda, 50 saniye o suyun orada damlaması..." diyerek espriyle takıldı.